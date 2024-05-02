Uygun Fiyatlı Huawei Nova 12 Serisi Telefonlar Türkiye’de Satışta!

Hem güçlü hem de bütçe dostu telefon arayanlar için Huawei’nin yeni serisi satışa çıktı. Uygun fiyatlı Huawei Nova 12 serisi telefonlar artık Türkiye’de de satışa çıktı. Akıllı telefon pazarındaki yerini korumakla kalmayıp gücünü artıran Huawei, tasarımların şıklığıyla da kullanıcıları cezb ediyor. İşte Huawei Nova 12s ve 12SE telefonların özellikleri ve Türkiye fiyatları…

Uygun Fiyatlı Huawei Nova 12 Serisi Telefonlar Türkiye’de Satışa Çıktı

Çinli dev teknoloji markası Huawei, Türkiye akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Markanın dünya çapında büyük ilgi gören yeni serisi Nova 12 artık Türkiye’de. Bu kapsamda Nova 12s ve 12 SE hem uygun fiyatları hem üstün özellikleri hem de muhteşem hediyeleri ile kullanıcıya sunuluyor. Huawei Nova 12s ve 12 SE fiyatı ve özelliklerine bakalım…

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Huawei Nova 12s Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin yeni serisinin üst modeli olan 12s öncelikle şık tasarımı ile ilgi çekmekte. İnce ve hafif bir şekilde tasarlanan telefon desen ve renkleri ile de göz dolduruyor. Star Orbit Ring tasarımıyla oldukça işlevsel bir yapıya sahip olan modelin kamera özellikleri de ekseriyetle sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gidecek. Arka kamera adasında 50 MP ultra vision ana kamera, 8 MP geniş açılı makro kamera bulunan Nova 12s, 60 MP’lik ultra geniş bir selfie kamerasına sahip.

Batarya kısmında 4500 mAh gücünde pil ile gelen 12s, 66 W Huawei SuperCharge Turbo 2.0 hızlı şarj desteğine sahip. Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisi bulunan cihazın işletim sistemi kısmında ise EMUI 14 bulunmakta. Cihazda 6.7 inç büyüklüğünde, 1084 × 2412 FHD+ çözünürlüğünde OLED ekran yer almakta. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan Huawei Nova 12s fiyatı ise 23 bin TL seviyesinde.

Ancak bu fiyata markanın hediyeleri de dahil. Bu kapsamda nova 12s modeli yaklaşık 5.000 TL değerinde FreeBuds 5 ile yaklaşık 2.600 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye. Telefonla birlikte sunulan bu hediyeler de göz önüne alınınca telefonun oldukça avantajlı olduğu söylenebilir.

Huawei Nova 12 SE Özellikleri ve Fiyatı

Nova 12 serisinin uygun fiyatlı modeli olan 12 SE de yine tasarımıyla göz dolduruyor. Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi ile gelen 12 SE modeli 32 MP’lik selfie kamerası ve arka kısımda ise 108 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüklü kameralar bulunmakta. RAM ve bellek kısmında 12s modeli ile bir farklı bulunmayan 12 SE’nin ekran kısmında ise 6.67 inç büyüklüğünde ve 1080 × 2400 (FHD+) çözünürlüğünde OLED ekranı yer alıyor.

Günlük kullanım için oldukça yeterli olan Huawei Nova 12 SE fiyatı 20 bin TL seviyesinde. Ancak bu fiyata yaklaşık 2.500 TL değerinde FreeBuds 5i ve yaklaşık 2.600 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyeleri de dahil olarak sunulmakta. Bu hediyelerin fiyatlarını telefonun fiyatından çıkardığımızda 15 bin TL’nin altına düşüyor ki bu fiyat bu seviyedeki bir telefon için epey uygun oluyor. Bunların yanı sıra Nova 12 SE modelinin de EMUI 14 işletim sistemine sahip olduğunu belirtelim.