Ana Sayfa » Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 500 Dolardan Daha Düşük Fiyatla Gelecek Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 500 Dolardan Daha Düşük Fiyatla Gelecek Emine Emre 8 Görüntüleme

iPhone SE serisi, Apple’ın uygun fiyatlı modelleri olarak bilinmekte. Bütçe dostu serinin çıkan son modeli yani iPhone SE 3’ün satışları, istenildiği gibi gerçekleşmemiş ve rakamlar beklenenin altında kalmıştı. Bunun üzerine Apple 2023 yılında bir sonraki telefon modelini üretmedi. Ancak şimdi serinin 4. telefonu geliyor ve uygun fiyatlı iPhone SE 4, 500 dolardan daha düşük bir fiyatla kullanıcıya sunulacak.

Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 500 Dolardan Daha Düşük Fiyatla Gelecek

iPhone kalitesi her zaman kullanıcıları heyecanlandırmıştır. Her ne kadar iPhone SE 3 satış rakamları istenen düzeyde olmasa da SE 4 için tüketicinin merakı ve beklentisi üst düzeyde denilebilir. Bu bakımdan iPhone SE 4 özellikleri ve de özellikle fiyatı ilgi çekmekte. Telefonun özelliklerinden bazıları daha önce sızıntılara konu olmuş olsa da fiyatı ile alakalı bilgi yeni geldi.

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iPhone SE 3 satış fiyatı şu anda 430 dolar civarında. Daha önceki fiyat tahminleri SE 4 modelinin de bu seviyeye yakın bir fiyatla çıkacağı yönünde idi. Yeni gelen bilgiye göre de iPhone SE 4satış fiyatı 500 dolardan daha az olacak. Yani cihazın tahminler yönünde bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

iPhone SE 4 kullanıcı tarafından beğenilecek mi, piyasa da rağbet gören bir telefon mu olacak henüz belirsiz ancak Apple pazara çıkmadan önce hazırlıklarını yapmaya devam ediyor; OLED panel Face ID gibi özellikleri de cihaza ekliyor. Apple uygun fiyatlı telefon iPhone SE 4 çıkış tarihinin ise 2025 yılında olması beklenmekte.

iPhone SE 4 Özellikleri Nasıl?

Bütçe dostu iPhone telefon SE 4 özelliklerine de değinecek olursak, öncelikle A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi ile geleceğini söyleyelim. 6,1 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip LTPS OLED ekrana sahip olan cihaz; 160 gram ağırlında. 48.5 x 71.2 x 7.8 mm ölçülerine sahip olan iPhone SE 4’ün cam tasarım ve 7000 serisi alüminyum çerçeve ile gelmesi beklenmekte.

Face ID sensörüne sahip olan cihaz bu özelliği ile iPhone 13’e benziyor denilebilir. Arka kısımdan ise iPhone XR’ı anımsatmakta. IMX503, 1/2.55″, f/1.8 özelliklerinde bir kamerası bulunacak olan telefonun ana kamerası maksimum 1080 p çözünürlüklü video kaydı yapabilecek.

6 GB LPDDR5 RAM ile gelecek olan telefon, 128 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri ile sunulacak. Cihazın batarya kısmında ise 20 W şarj desteği ile 3279 mAh pil bulunmakta. Yapay zeka fotoğraf modu bulunan telefon Wi-Fi 6 bağlantısına ve Snapdragon X70 modemine sahip bir şekilde gelecek.