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Akıllı telefon üreticisi Realme’nin 12 serisine yeni bir telefon geliyor; Realme 12 Lite. IMEI veritabanında listelenen uygun fiyatlı Realme 12 Lite özellikleri belli oldu. Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus telefon serisine eklenen bu cihaz, bütçe dostu, üstün özelliklere sahip olmayan ancak temel bağlamda kullanıcıyı memnun edecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu telefonun özellikleri nelerdir, inceleyelim…

Uygun Fiyatlı Realme 12 Lite Özellikleri Belli Oldu

2018 yılında Shenzhen merkezli olarak kurulan Realme, daha evvel Oppo Electronics Başkan Yardımcısı olan Sky Li tarafınca Oppo’nun alt markası olarak kurulmuştur. Şirket öncelikli olarak akıllı telefon üretimi gerçekleştirse de akıllı saat, kulaklık, televizyon, IoT ürünleri ve akıllı bileklik gibi cihazların üretimini gerçekleştirmektedir.

Hem teknolojiye uysun hem de daha uygun fiyatlı ürün olsun diye düşünen müşterilerin taleplerini karşılayan markanın yeni çıkacak akıllı telefonu ise bütçe dostu bir cihaz. Cihazın özelliklerine bakıldığında günlük işleri rahatlıkla gerçekleştirebilecek ancak üstün özelliklere sahip olmayan bir telefon olduğu görülmekte. IMEI veritabanında listelenen ve özellikleri de burada ortaya çıkan Realme yeni telefonunun model kodu RMX3890 olarak görülmekte.

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Realme 12 serisine gelen bu cihazın görseli, aslında markanın C67 telefonuna ait. Bu kapsamda markanın eski telefonunu bir isim değişikliği ile Realme 12 Lite şekline getirerek yeniden piyasaya süreceği söylenmekte. Cihazın birtakım özellikleri değiştirilerek de yeniden adlandırılmış olabilir. Bunu tam olarak tanıtım lansmanında öğrenebiliriz. Realme 12 Lite tanıtımı ne zaman yapılacak bilinmiyor ancak IMEI sitesinde görünmesi, tanıtımın da yakın olacağının sinyalini veriyor.

Realme 12 Lite Beklenen Özellikleri

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus şık tasarımları ile ön plana çıkıyordu ve kamera özellikleri ve kavisli ekranları ile hem teknik hem tasarım bakımından müşteriyi oldukça memnun ediyordu. Realme 12 de tasarım bakımdan oldukça göz alıcı duruyor. Peki, Realme 12 serisine eklenen yeni cihaz 12 Lite özellikleri nasıl, bakalım…

Snapdragon 685’den güç alacağı söylenen Realme 12 Lite’ın 6,72 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtilmekte. FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD ekran ile gelecek olan cihazın kamera kısmında ise 50 MP çift kamera, 8 MP ön kameraya sahip olacağı söylenmekte. Batarya kısmında 5000 mAH pil barındıran cihazın parmak izi okuyucu sensörü de bulunuyor. RAM kısmında ise cihazın 4 GB ile 6 GB seçenekleri mevcut.

Realme 12 Lite’in “beklenen” özelliklerini şu şekilde listeleyebiliriz: