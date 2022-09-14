Uygun fiyatlı Realme C30s tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Realme C30 Haziran ayında geldi ve şimdi Realme C30s aileye katıldı. Telefonlar aynı kameralar, ekranlar ve kullanıcı arayüzü ile çok benzer, ancak S modeli yeni bir yonga seti ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı getiriyor.

Realme C30s, Unisoc platformu SC9863A tarafından desteklenmektedir. Hepsi Cortex-A55 olmak üzere iki kümeye bölünmüş sekiz CPU çekirdeğine sahiptir – 1,6 GHz’de dört performans birimi ve geri kalanı 1,2 GHz’de verimlilik için. İki bellek seçeneği vardır – 2/32 GB ve 4/64 GB.

Selef Realme C30’da parmak izi tarayıcısı yoktu, ancak C30s’in güç tuşunda sağ tarafta, ses seviyesi düğmesinin hemen altında bir tane var. Ön tarafta, HD+ çözünürlüklü 6,5” LCD ekran ve 5 MP selfie kamerası için su damlası çentiği bulunuyor. Arkadaki ana kamera da değişmedi – 8MP.

C30s, uygun fiyatlı cihazlar için Android 12‘ye (Go sürümü) dayalı temel bir Realme UI arayüzü ile birlikte gelir. Hala alt kısımdaki bir microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj edilen devasa bir 5.000 mAh pil barındırıyor. Ayrıca 3,5 mm ses jakı bulunurken, soldaki tepside iki SIM kart ve bir microSD kart için yer var.

Stripe Blue Stripe Black

Realme C30s Mavi ve Siyah renklerde gelir ve depolamaya bağlı olarak 7.499 INR (95 $) veya 8.999 INR (113 $) civarında fiyat yapısına sahiptir.. Satışlar 23 Eylül’de şirket web sitesinde başlayacak. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve haliyle fiyatı belli değil.