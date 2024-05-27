Uygun Fiyatlı Realme Telefon Narzo N65 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

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Akıllı telefon piyasasında markalar mükemmel bir rekabet içerisinde ve bu en çok da kullanıcıya yarıyor diyebiliriz. Tercih edilmek için markalar hem fiyat hem de özellik bakımından en avantajlı telefonu üretmeye çalışmakta. Bu kapsamda Realme’nin oldukça iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Üst segment cihazları ile de piyasaya sağlam bir yere sahip olan marka uygun fiyatlı ve aynı zamanda emsallerinden iyi performansa sahip cihazlar da üretiyor; tıpkı Narzo N65 5G gibi. Uygun fiyatlı Realme telefon Narzo N65 özellikleri ve fiyatı içeriğimizde.

Uygun Fiyatlı Realme Telefon Narzo N65 Özellikleri

Realme yeni giriş – orta seviye telefonu olan Narzo N65 5G’yi tanıttı. Fiyat performans ürünü niteliğinde olan Narzo N65 5G, emsallerine nazaran üstün performans sunmakta. MediaTek Dimensity 6300 işlemciden gücünü alan orta seviye Realme telefon 8 çekirdekli ve 6 nm teknolojisi ile üretilmiş durumda. İşlemci, 2.4 GHz 2x Cortex-A76, 2 GHz 6x Cortex-A55 çekirdeklere sahip ve bununla birlikte 4 GB ve 6 GB olacak şekilde iki farklı RAM seçeneği ile geliyor.

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Depolama alanı kısmında is 128 GB’lık bir dahili alan sunmakta. Donanım bakımından segmentine göre oldukça iyi olan cihaz ekran kısmında ise 6,67 inç büyüklüğünde bir panelle geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan HD+ ekran 1604 x 720 piksel çözünürlük sunmakta ve 625 nit parlaklık seviyesine erişebilmekte.

Realme yeni orta seviye telefonu Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor. Narzo N65 batarya kısmında ise 5000 mAh’lık bir pil ve 15 W hızlı şarj desteğine sahip olarak kullanıcıya sunulmakta. Toz ve su koruması da bulunan cihaz kamera kısmında da 50 MP ana kamera, 8 MP selfie kamerasıyla gelmekte.

Realme Narzo N65 5G özelliklerini ayrıntılı bir şekilde listeleyecek olursak:

Ekran – 6.67 inç HD+ ekran (1604 x 720 piksel), 50/60/90/120 Hz dinamik yenileme hızı, 240 Hz dokunma örnekleme hızı, 625 nit tepe parlaklık

– 6.67 inç HD+ ekran (1604 x 720 piksel), 50/60/90/120 Hz dinamik yenileme hızı, 240 Hz dokunma örnekleme hızı, 625 nit tepe parlaklık İşlemci – Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), Arm Mali-G57 MC2 GPU

– Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.4 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), Arm Mali-G57 MC2 GPU RAM – 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM

Depolama – 128GB (UFS 2.2) depolama, 2TB’a kadar genişletilebilir microSD bellek kartı desteği

– 128GB (UFS 2.2) depolama, 2TB’a kadar genişletilebilir microSD bellek kartı desteği İşletim Sistemi – Android 14 ile Realme UI 5.0

– Android 14 ile Realme UI 5.0 Arka Kamera – f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP arka kamera, Samsung JN1 sensör, LED flaş

– f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP arka kamera, Samsung JN1 sensör, LED flaş Ön Kamera – f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera, OmniVision OV08D10 sensör

– f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera, OmniVision OV08D10 sensör Toz ve Su Direnci – IP54

– IP54 Batarya – 5000 mAh pil, 15W hızlı şarj desteği

Realme Narzo N65 Fiyatı

Realme Narzı N65 telefonu hali hazırda Hindistan’da satışa sunulmuş durumda. Şu an için ülkemize gelip gelmeyeceği ve de fiyatı henüz belli değil ancak Türkiye pazarında da yer alması beklenmekte. Cihazın fiyatına gelecek olursak da RAM büyüklüğüne göre ücretinin değiştiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda Narzo N65 5G 4GB + 128GB versiyonu yaklaşık 140 dolardan, 6GB + 128 GB modeli ise yaklaşık 150 dolardan piyasaya sürüldü.