Ana Sayfa » Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G Prime Özellikleri Açıklandı! Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G Prime Özellikleri Açıklandı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung geçtiğimiz Mart ayında Galaxy M15 5G’nin tanıtımını yapmıştı. Şimdi ise bu telefonun Prime versiyonu duyuruldu. M15 5G’nin Prime versiyonu Samsung’un uzun zamandan sonra duyurduğu ilk Prime modeli oldu. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G Prime özellikleri açıklandı ve cihaz fiyatıyla ön plana çıktığı gibi gücü ile de dikkat çekiyor. İşte 200 dolardan daha düşük bir fiyatla kullanıcıya sunulan Galaxy M15 5G Prime nitelikleri…

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy M15 5G Prime Özellikleri

Galaxy M15 5G Prime; Samsung ve Amazon işbirliği ile üretilmiş olup orta seviye telefonlar arasında yerini almak üzere tasarlanmıştır. Cihazın işlemci kısmında MediaTek Dimensity 6100+ bulunuyor ve bu yonga seti orta segment cihazlara seviye atlatıyor. Dimensity 6100+ orta seviye için oldukça güçlü bir işlemci diyebiliriz.

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MediaTek Dimensity 6100+; 2 adet 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A76, 6 adet 2 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklerine ve GPU kısmında ise Arm Mali-G57 MC2’ye sahip bir yonga seti. Bu özelliklerdeki bir işlemciye sahip olan bir cihaz için 200 dolar altı fiyat oldukça cazip denilebilir.

Hindistan’da tanıtılan Galaxy M15 5G Prime modeli 4, 6 ve 8 GB’lık LPDDR4X RAM seçenekleri ve 128 GB’lık depolama alanı sunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Ekran özelliklerine baktığımızda ise 6.6 inç büyüklüğünde Full HD+ Infinity-V Super AMOLED panele sahip olduğu görülmekte. Ekranın tazeleme hızı ise 90 Hz.

İşletim sistemi tarafında ise Android 14 tabanlı One UI 6 yer almakta. Tanıtımda verilen bilgilere göre cihaz 4 adet Android ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi alacak. Kamera tarafına baktığımızda ise 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP’lik ultra geniş açı kamera ve 2 MP çözünürlüklü makro sensör yer almakta. Selfie kamerası ise 13 MP çözünürlük sunuyor.

M15 5G Prime Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy M15 5G Prime iki renk opsiyonu ile geliyor; gir ve mavi. Bunların yanı sıra cihazın 6000 mAh’lık bir pil ile geldiğini de belirtelim. Cihazın fiyatı konusuna gelecek olursak; RAM büyüklüğüne göre fiyatın da değiştiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda;

4 GB’lık versiyon 161 dolar

6 GB’lık versiyon 173 dolar

8 GB’lık versiyon ise 197 dolar diyebiliriz.

Galaxy M15 Prime özelliklerini liste halinde vermek gerekirse: