Uygun Fiyatlı Samsung Katlanan Telefon Yolda! İşte Detaylar

Son yılların en popüler cihazlarından olan katlanabilir telefonlar, piyasadaki payını artırmaya devam ediyor. Katlanabilir telefonlar her ne kadar ilgi görse de yüksek fiyatlı olmalarından dolayı henüz istenilen seviyede satış rakamlarına ulaşamadı. Kullanıcı, kalite bakımından iyi ancak fiyat bakımından da bütçe dostu katlanabilir telefon modelleri görmek istiyor. Bu kapsamda Samsung birtakım çalışmalar yürütüyor ve uygun fiyatlı Samsung katlanan telefon geliyor. İşte detaylar…

Uygun Fiyatlı Samsung Katlanan Telefon Yolda!

Katlanabilir telefon pazarının güçlü aktörlerinden biri olan Samsung, fiyat bakımından daha kolay erişilebilecek bir katlanan telefon tasarlıyor. Bu kapsamda markanın Galaxy Z Flip 7 FE modelini piyasaya çıkaracağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold ve Flip modelleri ile piyasada büyük bir yer sahibi. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modellerini lanse etmişti ki bu cihazlar fiyat bakımından oldukça yüksek diyebiliriz. Bu son teknoloji katlanabilir telefonlar piyasanın oldukça ilgisini çekse de sınırlı sayıda kullanıcı bu cihazlara kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Bununla birlikte pek çok kullanıcı ise Samsung’dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon bekliyor. Samsung cephesinden gelen haberlere göre ise marka yatırımcılarıyla yaptığı istişareler neticesinde katlanan telefonların fiyatını aşağı çekmeyi planlıyor. Bu bağlamda Galaxy Z Flip 7 FE modeli bir başlangıç olabilir.

Galaxy Z Flip 7 FE Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy Z Flip 7 FE modeli katlanabilen bir akıllı telefon olarak gelecek ancak fiyatı daha uygun olduğu için bazı özellikleri de diğer katlanabilir telefonlardan daha geride olabilir. Nitekim Samsung FE serisini genellikle biraz daha uygun fiyatlı cihazlar olarak piyasaya sunuyor. Bu bağlamda Galaxy S24 FE güzel bir örnek olabilir.

Ucuz katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 7 FE’nin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bahse konu telefonun henüz özellikleri bilinmese de piyasada ilgi görmesi bekleniyor. Samsung son zamanlarda bütçe odaklı telefonlara yönelmiş gibi görünmekte. Bu kapsamda daha önce Galaxy Z Fold 6 Ultra ile Galaxy Z Fold 6 Slim modellerinin çıkacağı sızdırılmıştı. Bu telefonlar hakkında da henüz yeterince bilgi bulunmuyor ancak marka şimdilik Galaxy Z Flip 7 FE’yi ön plana çekti denilebilir.