Samsung en üst seviyeden giriş seviyesine kadar her segmente özel telefonları kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Üst segment olmasa da Samsung kalitesinden vazgeçmek istemeyenler için markanın bütçe dostu yeni bir telefonu daha geliyor; Galaxy A06. Uygun fiyatlı Samsung telefon Galaxy A06 özellikleri tanıtıldı, işte ayrıntılar…

Uygun Fiyatlı Samsung Telefon Galaxy A06 Özellikleri Tanıtıldı!

Samsung A serisine yeni bir cihazını daha ekledi. Bütçe dostu bir telefon olan Galaxy A06 yüksek kapasiteli bataryası ve büyük ekranı ile ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen oyun performansı iyi olan bir işlemciye ve 50 MP’lik bir ana kameraya sahip. Üstelik diğer özellikleriyle de kullanıcıların bir telefondan beklediği pek çok kabiliyete sahip. Galaxy A06 için tam bir fiyat performans telefonu denilebilir. İşte cihazın özellikleri…

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Samsung fiyat performans telefonu Galaxy A06, MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü alıyor ki bu çip pek çok oyunu rahatlıkla deneyimlemek için de oldukça yeterli performansa sahip diyebiliriz. MediaTek Helio G85, telefonun selef modeli olan Galaxy A05’te de kullanılmakta.

RAM kısmına baktığımızda A06 modeli 4 GB’lık ve 6 GB’lık iki bellek opsiyonu ile geliyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB’lık iki seçenek sunmakta. Samsung bütçe dostu telefon modelleri arasında yer alan Galaxy A06 batarya özelliklerine baktığımızda; 5000 mAh kapasiteli bir pil ve 25 W’lık hızlı şarj desteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uzun pil ömrü ile ön plana çıkan Samsung’un A06 modeli “Key Islands” tasarımı ile gelmekte.

Samsung Fiyat Performans Telefonu Galaxy A06

A serisinin en geniş ekranına sahip olan Galaxy A06; 6.7 inç büyüklüğünde bir panel ile gelmekte. Bunun yanı sıra ekranın tazeleme hızı 90 Hz ve HD+ çözünürlüğe sahip. Arka kamera kurulumunda iki sensörün yer aldığı telefonun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüklü. Cihazın selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük sunmakta. Android 14 işletim sistemi ile gelen telefonun yan kısmında ise parmak izi tarayıcı sensör yer almakta. Samsung’un açıkladığı üzere Galaxy A06 2 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak.

Pek çok özelliği ile uygun fiyatlı telefonlar arasında fark yaratan Galaxy A06 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Ekran: 6,7 inç, 90Hz, HD+

İşlemci: MediaTek Helio G85

Ram: 4 GB – 6 GB

Depolama: 64 GB – 128 GB

Arka kamera: Çift kamera, 50 MP ana sensör

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 14

Galaxy A06 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Galaxy A06 modelinin bütçe dostu olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu kapsamda cihazın 4 GB RAM’e sahip olan modelinin yaklaşık 127 dolardan; 6 GB RAM’e sahip olan modelinin ise 151 dolar seviyelerinden satışa sunulacağı belirtilmekte.

Cihaz 22 Ağustos’ta Vietnam’da pazara çıkacak ancak küresel piyasaya ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Galaxy A06 modeli Türkiye’ye gelir mi ve Türkiye fiyatı ne olur bu konuda henüz açıklama yok ancak A05 modelinin ülkemiz pazarına çıkmış olmasından dolayı, bu modelin de Türkiye’de satışa çıkması muhtemel görünüyor.