Uygun Fiyatlı Samsung Telefonlar Galaxy F16 ve M16 Özellikleri Sızdırıldı!

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Akıllı telefon piyasasının lider markalarından biri olan Samsung yeni bütçe dostu telefonları ile gündemde. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen uygun fiyatlı Samsung telefonlar Galaxy F16 ve M16 özellikleri şimdiden ortaya çıktı. Bütçe dostu ve fiyatına göre yüksek performans sunan bir telefon arayanlar için oldukça uygun olan bu cihazların ortaya çıkan niteliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Uygun Fiyatlı Samsung Telefonlar Galaxy F16 ve M16 Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung bütçe dostu telefonlar arasına iki yeni telefonunu daha ekliyor; Galaxy F16 ve Galaxy M16. Söz konusu cihazlar Geekbench, Wi-Fi Alliance ve BIS platformlarında göründü; cihazların tasarımları ile birlikte bazı özellikleri de ortaya çıktı. Bahse konu telefonların kısa bir zaman içerisinde piyasaya çıkması beklenmekte. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy F16 modeli Amazon’da, Galaxy M16 modeli ise Flipkart’ta satışa çıkacak. Cihazların özelliklerine ayrı ayrı bakalım…

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Galaxy M16 5G Özellikleri

Galaxy M16’nın ortaya çıkan görüntülerinden anlaşıldığı üzere cihaz dikey bir şekilde sıralanmış üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Bu kamera adasının dışında da bir LED Flaş yer almakta. M16 modeli keskin ve düz çerçeveye sahip, kenar kısımlarında ise ses tuşları, güç düğmesi, parmak izi okuyucu ve SIM kart yuvası yer almakta. Ön kısımda ise Infinity-U olarak isimlendirilen çentik şeklinde bir tasarım bulunmakta.

Geekbench platformunda listelenen Galaxy M16 5G modelinin MediaTek Dimensity 6300 işlemciden gücünü alması bekleniyor, grafik birimi kısmında ise Mali-G57 MC2 yer almakta. Android 14 işletim sistemi ile gelecek olan M16 5G, 8 GB’lık RAM’e sahip olacak. Bunların yanı sıra cihaz 2.4 GHz ve 5 GHz bant desteği olan Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve WPA2/ WPA3 bağlantılarına sahip olacak.

Galaxy F16 5G Özellikleri

Galaxy F16 5G tasarımı da M16 modeline benzemekte; arka kamera kurulumu dikey, üç sensörlü bir yapıya sahip ve metal bir materyalden tasarlanmış durumda. F16’nın hem düz hem de degrade yani geçişli renk opsiyonları ile piyasaya sunulması beklenmekte. Cihaz, 50 MP’lik bir ana kamera, 5 MP’lik ultra geniş açı kamera ve 2 MP’lik de makro sensör ile gelecek.

F15 modelinin ekran özelliklerine baktığımızda ise 6,7 inç, 90 Hz tazeleme hızına sahip ve Full HD+ çözünürlük sunan bir Infinity-U Super AMOLED panel ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu cihazda MediaTek’in Dimensity 6300+ çip seti bulunmakta, yani F6 M16’dan biraz daha yüksek bir performans sunacak diyebiliriz. 5000 mAh kapasiteli bir pile sahip olan cihaz 25 W’lık hızlı şarj desteği de sunacak.