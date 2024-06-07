Teknoloji devi Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Poco, hem üst seviye telefonları hem de giriş seviyesi, bütçe dostu telefonları ile piyasada büyük bir pazar payına sahip. İçeriğimizde ise markanın bütçe dostu telefonu olan M6 hakkında merak edilenler yer almakta. Bahse konu model hem uygun fiyatı hem de üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı telefon arayanlara Poco M6 4G yakın zamanda geliyor, işte detaylar.

Uygun Fiyatlı Telefon Arayanlara Poco M6 4G Geliyor!

Global çapta akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Poco her kategoriden telefonları ile geni bir kullanıcı kitlesine sahip. Bütçe dostu Poco M6 4G telefonunu küresel pazara çıkaracak olan marka, cihazın tanıtımını ise 11 Haziran’da yapacak. Bununla birlikte uygun fiyatlı Poco telefonun pek çok özelliği ve fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı. Poco M6’nın özellikleri nasıl, inceleyelim…

Poco M6 4G Özellikleri Neler?

Giriş seviye bir cihaz olan Poco M6 MediaTek Helio G99 Ultra işlemci ile gelecek. 6 GB ve 8 GB RAM bellek opsiyonları ile gelen bütçe dostu telefon 128 GB ve 256 GB’lık depolama alanı seçenekleri de sunmakta. Poco yeni telefonun batarya kısmında ise 5.030 mAh’lık bir pil bulunmakta ve cihazın 33 W şarj desteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Poco M6 kamera özelliklerine değinecek olursak ana kamera kurulumunda iki büyük sensör bulunduğunu söyleyebiliriz. Ana kamera 100 Megapiksel çözünürlükte ve bu giriş seviyesi bir telefon için oldukça iyi bir çözünürlük derecesi diyebiliriz. Yardımcı kamerada 2 Megapiksel çözünürlüklü sensör bulunurken selfie kamerası ise 13 MP çözünürlükte. Poco M6 için kamera bakımından fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip bir telefon denilebilir.

6,79 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelen cihaz, FHD+ çözünürlükte LCD bir panel ile gelecek. Bunların dışında telefonun IP53 sertifikasına sahip olduğunu söyleyebiliriz; yani toz ve su sıçramalarına karşı korunaklı. Farklı renk opsiyonları ile pazara çıkacak olan M6, oldukça şık bir tasarıma da sahip.

Poco M6 4G Fiyatı Ne Kadar?

Poco M6 4G iki farklı bellek seçeneği ile pazara çıkacak; 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB. Cihazların fiyatları da RAM ve bellek seçeneklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda fiyatları şu şekilde listeleyebiliriz: