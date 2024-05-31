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Çinli cep telefonu üreticilerinden biri olan TECNO, CAMON 30 telefonuyla artık Türkiye’de. Hem özellikleri iyi hem de uygun fiyatlı telefon arayanlara TECNO CAMON 30 satışa çıktı. Bütçe dostu telefon hem tasarımı hem de özellikleriyle ilgi çekiyor. Orta segment için tasarlanmış ancak erişimi daha kolay olan CAMON 30 özellikleri ve Türkiye fiyatı içeriğimizde.

Uygun Fiyatlı Telefon Arayanlara TECNO CAMON 30 Türkiye’de Satışa Çıktı!

TECNO 2006 yılında kurulmuş olan Çin menşeli bir cep telefonu üreticisi. Transsion Holdings yan kuruluşu olan TECNO, daha çok Orta Doğu, Afrika, Güney Asya, Güney Doğu Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa pazar odaklı faaliyet göstermektedir. TECNO, kısa bir zaman önce tanıttığı CAMON 30 ile Türkiye pazarına geldi.

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Tecno’nun açıkladığına göre serinin diğer telefonlarının da kısa zaman içerisinde ülkemizde satışa çıkacak. Hangi telefonların ülkemiz pazarına gireceği ise 11 Haziran’da lanse edilecek.

Orta seviye cep telefonu olarak tasarlanan CAMON 30 uygun fiyatı ile de dikkat çekmekte. Pahalı olmayan anacak özellik bakımından da üst seviyeye yakın kalitede telefon isteyenler için oldukça ideal. MediaTek Helio G99 işlemciyle gelen cihaz 5000 mAh’lık güçlü bataryası ile de dikkat çekmekte. Arka kamera ve selfi kamerasında 50 MP’lik çözünürlük sunan Camon 30, 6.78 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip olan AMOLED ekran barındırıyor.

TECNO CAMON 30 Özellikleri

TECNO CAMON 30 özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Boyut – 165,27 x 75,33 x 7,7 mm

Ekran – 6,78 inç – 120 Hz – FHD+ – AMOLED

İşlemci – MediaTek Helio G99

RAM – 8 GB

Depolama – 256 GB

Arka Kamera – 50 MP, 2 MP

Ön Kamera – 50 MP

Batarya – 5000 mAh (70 W şarj destekli)

(70 W şarj destekli) İşletim Sistemi – Android 14

TECNO CAMON 30 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

CAMON 30 31 Mayıs itibarı ile ülkemizde yaklaşık 19 bin TL’den satışa sunuldu. Cihaz ülkemizdeki Vatan, MediaMarkt, Teknosa, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi teknoloji mağazalarından ve online satış merkezlerinden satışa çıkmış durumda. Bunun yanı sıra TECNO’nun 16 Haziran’a kadar CAMON 30 telefonu satın alanlara bir hediyesi de var; TECNO SONIC 1 kulaklık. Eğer böyle bir telefon ihtiyacınız varsa kulaklık hediyesini kaçırmamak için son tarihi kaçırmayın.