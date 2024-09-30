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Honor 200 serisine yeni ve bütçe dostu bir telefon geldi. Uygun fiyatlı telefon Honor 200 Smart özellikleri duyuruldu. Fiyat performans telefonu arayanlar için son derece uygun olan Honor 200 Smart, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ile geliyor. Honor 200 Smart fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak, özellikleri nasıl ve benzeri gibi soruların cevapları içerikte…

Uygun Fiyatlı Telefon Honor 200 Smart Özellikleri Duyuruldu

Hem bütçe dostu hem iyi bir performansa sahip olan, günlük kullanım için ideal bir telefon arayışı içerisinde olanlara Honor’dan 200 Smart modeli geliyor. Honor 200 serisinde yer alan; Honor 200, 200 Pro ve 200 Lite modellerinin yanına şimdi bir de Honor 200 Smart eklendi. Giriş seviye bir cihaz olan Honor 200 Smart, uygun fiyatı ile öne çıkıyor.

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Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci barındıran Honor 200 Smart, 4 GB RAM ve 256 GB’lık depolama alanı sunuyor. 6,8 inç büyüklüğünde bir TFT LCD panel ile gelen telefonun ekranı 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Alüminosilikat camdan yapılmış olan ekran oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Bu özellikleri ile cihaz video ve fotoğraf çekme, internette gezinme gibi günlük işlemler için oldukça ideal görünüyor.

Honor fiyat performans telefonu kamera özelliklerine baktığımızda ise 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüklü derinlik kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ana kamera üst segment özelliklere sahip değil ancak farklı ışıklarda görüntü kalitesi iyi fotoğraflar çekebilmekte. Derinlik sensörü ise portre fotoğraf çekerken arka planın bulanık görünmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra derinlik sensörü 8x dijital zoom ve 1080p video kaydı imkanı sunuyor.

Honor 200 Smart selfie kamerası kısmında ise 5 MP’lik sensör yer almakta. Bu kamera da 1080p video çekimi yapabiliyor. Cihazın batarya kısmında ise 5200 mAh kapasiteli bir pil yer almakta ve 35 W hızlı şarj desteği mevcut. 191 gram ağırlığında ve 8,09 mm inceliğinde olan cihazda parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği bulunuyor. Bağlantı kısmına baktığımızda ise Bluetooth 5.0, çift bant WiFi, 5G ve NFC özelliklerine sahip olduğunu belirtelim.

Honor 200 Smart Fiyat!

Honor ucuz telefon modeli olan cihazın en merak edilen detayı elbette fiyatı oldu. Bu kapsamda Honor 200 Smart modelinin 220 Euro seviyesinden Avrupa’da satışa çıktığını belirtebiliriz.

Honor 200 Smart özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse: