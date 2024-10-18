Ana Sayfa » Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı Telefon Honor X7c Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı! Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı Telefon Honor X7c Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji markası Honor, son dönemde amiral gemisi telefonları ile dikkat çekse de orta ve giriş seviyeyi ihmal etmiyor. Üst segmentte, gerek performans gerekse kamera özellikleri bakımından son derece ilgi çekici cihazlar üreten marka şimdi de orta seviyeye, bütçe dostu bir cihaz ile geliyor; Honor X7c. Fiyat performans kategorisinde yer alan uygun fiyatlı telefon Honor X7c özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte cihaz hakkında bilinen tüm detaylar…

Uygun Fiyatlı Telefon Honor X7c Özellikleri Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Honor’ı son dönemde daha çok üst seviye telefonları ile duyuyorduk. Şimdi ise Honor fiyat performans telefonu ortaya çıktı. Bütçe dostu bir cihaz olan Honor X7c son derece uygun fiyatı ile piyasada güçlü bir yer edineceğe benziyor. Günlük kullanım için oldukça yeterli özelliklere sahip olan telefonun niteliklerine bakalım…

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Honor yeni orta – giriş seviye telefonu Honor X7c’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda öncelikle cihazın Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile geldiğini söyleyebiliriz. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen Honor X7c; depolama alanı kısmında ise 128 GB ve 256 GB opsiyonlarını sunuyor. Batarya kısmına baktığımızda 6.000 mAh kapasiteli, güçlü bir pile sahip olduğunu görüyoruz ve şarj kısmında ise 35 W desteği ile geliyor.

108 MP Ana Kamera

Honor X7c ekran özelliklerine baktığımızda ise 6,77 inç büyüklüğünde bir TFT LCD panel görüyoruz. HD+ çözünürlük sunan ekran 120 Hz tazeleme hızı ve 850 nit parlaklık değerine sahip. Honor X7c ekranında Magic Capsule yer alıyor; bu teknoloji iPhone 14 Pro Max’te yer alan dinamik ada benzeri bir özellik. Magic Capsule’de 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta.

Arka kamera kurulumuna baktığımızda ise 108 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP’lik derinlik kamerası bulunuyor. Uygun fiyatı ile dikkat çeken cihaz kamera özellikleri bakımından fiyatından daha üst özellikler sunmakta. Bunların yanı sıra Honor’ın bu fiyat performans telefonu Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi ile geliyor.

Honor X7c Fiyatı Ne Kadar?

Honor X7c fiyatı RAM ve depolama alanı özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Bu bağlamda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı versiyonu 212 dolar seviyesinde; 8 GB RAM – 256 GB depolama alanı versiyonu ise 242 dolar seviyesinde bir fiyatla geliyor. Cihazın özelliklerini kısaca liste halinde vermek gerekirse: