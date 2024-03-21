Realme 12 serisinin yeni telefonu Realme 12X tanıtıldı. Giriş – orta seviye bir cihaz olan Realme 12 X Çin’de satışa çıktı ve diğer pazarlara da yakında gelecek. Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme; akıllı saat, akıllı bileklik, bluetooth kulaklık ve benzeri gibi ürünler de tasarlıyor. Bilindiği üzere markanın her segmente yönelik telefonları mevcut. Şimdi ise uygun fiyatlı telefon Realme 12X piyasaya sürülüyor. İşte detaylar…

Uygun Fiyatlı Telefon Realme 12X Geliyor

2018 yılında daha evvel Oppo’nun başkan yardımcısı olan Sky Li tarafından Oppo’nun alt markası olarak kurulan Realme; hem uygun fiyatlı hem de üst segment akıllı telefonları ile piyasanın güçlü aktörlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Marka akıllı telefonun yanı sıra televizyon, akıllı bileklik, akıllı saat, kulaklık ve IoT ürünleri de üretmekte.

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Piyasaya sunduğu akıllı telefonlar ile diğer markalarla sıkı rekabet içerisinde olan Realme, yeni uygun fiyatlı telefonu Realme 12X ile karşımıza çıkıyor. Giriş ve orta seviye bir cihaz olan Realme 12X, Çin’de piyasaya çıktı ve yakın zamanda pek çok pazarda da kullanıcı ile buluşacak. Cihazın 1 Nisan’da farklı ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor. Peki fiyat performans telefonu olarak tanımlanabileceğimiz Realme 12X özellikleri nasıl, inceleyelim…

Realme 12X Özellikleri

Realme 12 serisinin yeni üyesi 12X, bulunduğu sınıfa göre yüksek RAM’i ile ön plana çıkıyor. 12 GB RAM büyüklüğü ile gelen telefon depolama alanı kısmında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri ile piyasaya çıkıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden alan Realme 12X; 7,89 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığa sahip.

6,67 inç büyüklüğünde LCD ekranı bulunan cihaz 120 Hz yenileme hızı ile geliyor. Kamera kısmında 50 Megapiksel ana kamerası ve derinlik sensörü bulunan Realme 12X’in ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükte. 5000 mAh’lık güçlü bir bataryası bulunan akıllı telefon 15 Watt hızında şarjı da desteklemekte. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 barındıran cihaz su ve toza dayanıklı olarak tanıtıldı. Bu kapsamda IP54 sertifikası da bulunmakta. Tasarımı ile de göz dolduran Realme 12X siyah ve yeşil olacak şekilde iki renk seçeneği ile kullanıcıya sunulmakta.

Realme 12X Fiyatı Ne Kadar?

Realme 12X fiyatı depolama alanı büyüklüğüne göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda 256 GB depolama alanına sahip olan Realme 12X fiyatı 195 dolar seviyesinde; 512 GB depolama alanına sahip olanı ise 222 dolar seviyesinde. Cihazın 1 Nisan’da Çin dışında da satışa sunulması bekleniyor.