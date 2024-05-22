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Uygun fiyatlı cihazları ile dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de oldukça tutulan telefonlar üreten Redmi, yeni telefonunun kamerası ise dikkatleri üzerine çekti. 2023 yazında marka, Redmi 12’yi piyasaya sürmüştü, şimdi ise sıra Redmi 13’te. Redmi 13 çalışmaları tamamlanmaya yakın gibi görünüyor; uygun fiyatlı telefon Redmi 13 4G, 108 MP kamerası ile geliyor.

Uygun Fiyatlı Telefon Redmi 13 4G 108 MP Kamerası ile Geliyor

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi özellikle bütçe dostu telefonları ile dikkat çekiyor. Markanın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Redmi 12’nin bir üst modeli de bu yıl kullanıcıyla buluşmayı bekliyor. Cihazın Redmi 13 4G olarak adlandırılması beklenmekte. Cihazın resmi tanıtımı henüz gerçekleşmedi ancak fiyatı ve bazı özellikleri ortaya çıkmış durumda.

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Tasarım olarak Redmi 13 bir alt modeli olan Redmi 12’ye benzemekte. Sade ve şık bir dizayna sahip. Cihaz güç kısmında Redmi 12 ile aynı özelliklere sahip olacak ve MediaTek Helio G88 işlemcisinden gücünü alacak. 6 GB ve 8 GB RAM bellekler ile gelmesi beklenen Redmi 13’ün opsiyonları; 6 GB RAM – 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM – 256 GB depolama alanı şeklinde olacak.

Redmi 13’ü selefinden ayıran en büyük özellik kamera kısmında bulunmakta. Redmi 13’ün ana kamerasının 108 MP çözünürlüğe sahip olacağı söylenmekte. Bununla birlikte Redmi 12’de ise 50 MP’lik ana kamera bulunmakta idi. Redmi yeni telefonu 13 4G’nin arka kısımda üçlü kamera kurulumu (ana kamera, makro kamera, ultra geniş kamera) barındırması beklenmekte.

Ekran ve Batarya Özellikleri Redmi 12 ile Aynı Olabilir

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi 12, 6.79 inç büyüklüğünde, 500 nit parlaklık, 90 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan LCD ekran barındırmakta. Redmi 13’ün de ekran özelliklerinin değişmeyeceği ve 12 modeli ile aynı kalacağı beklenmekte. Ekranın yanı sıra batarya kısmında da bir değişim beklenmiyor. Buradan da anlıyoruz ki Redmi 13 de tıpkı 12 modeli gibi 5000 mAh’lık bir batarya ve 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Redmi 13 4G Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Redmi 13 4G fiyatı RAM ve depolama özelliklerine göre farklılık gösterecek. Bu kapsamda 6 GB RAM – 128 GB depolama alanına sahip olan cihazın yaklaşık 200 Euro’dan fiyatlandırılması beklenmekte. 8 GB RAM – 256 GB’lık modelin ise 230 Euro civarında bir fiyatla geleceği düşünülmekte. Redmi’nin yeni uygun fiyatlı telefonu Redmi 13’ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak kısa zaman içerisinde piyasaya çıkması beklenmekte.