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2019 yılında kurulan Çin menşeli iQOO, amiral gemisi kategorisinde fiyat performans telefonları ile ön plana çıkıyor. AnTuTu en güçlü telefonlar listesinin ilk 10 cihazı arasında genellikle adına rastladığımız iQOO, küresel pazardaki payını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Marka yeni bir amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor; uygun fiyatlı üst segment telefon arayanlar için iQOO 13 5G geliyor. iQOO 13 5G hakkında merak edilen fiyatı ne kadar, ne zaman piyasaya çıkacak, gibi soruların yanıtları içeriğimizde…

Uygun Fiyatlı Üst Segment Telefon Arayanlara: iQOO 13 5G Geliyor!

2019 yılında Vivo’nun alt markası olarak kurulan iQOO, sonradan Vivo’dan ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı. Yüksek performanslı telefonları emsallerinden daha uygun fiyatla piyasaya sunan iQOO, pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Markanın uzun zamandır beklenen yeni telefonu iQOO 13 5G nihayet ufukta göründü. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı.

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Öncelikle iQOO 13 5G’nin sızdırılan bazı özelliklerinden bahsedelim… Amiral gemisi telefonlar kategorisinde yer alacak olan iQOO 13 5G, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden gücünü alacak. 16 GB’a kadar RAM’e sahip olan telefonun depolama alanı küresel pazar ile Çin pazarı için farklılık gösteriyor. Küresel pazara 512 GB’lık depolama alanı ile gelecek olan telefonun Çin piyasası için üretilen modeli 1 TB’a kadar depolama alanı sunacak.

2K Çözünürlüklü BOE Ekran

iQOO 13 5G ekran özelliklerine baktığımızda ise BOE imzası görüyoruz. 6.78 inç büyüklüğünde BOE Q1 panele sahip olan cihaz 144 Hz tazeleme hızı ve 2K çözünürlük sunuyor. 6100 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon 120 W hızlı şarj, 50 W kablosuz şarj desteğine sağlayacak. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 tabanlı OriginOS 5 yer alacak.

Kamera tarafına baktığımızda ise 50 MP Sony IMX921 ana kamera, 50 MP’lik Samsung JN1 ultra geniş açı kamera, 2x optik zoom özellikli 50 MP IMX826 telefoto kamera, 16 MP çözünürlüklü de selfie kamerası barındıracak. IP68 sertifikasına sahip olan telefon IR blaster ve ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelecek.

iQOO 13 5G Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

iQOO 13 5G’nin özellikleri resmi olarak duyurulmasa da cihaz IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Çin versiyonu V2408 numarasına sahipken, küresel sürüm ise I2401 numarası ile piyasaya çıkacak. Cihazın 665 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Piyasaya çıkış tarihi olarak ise Çin pazarında Ekim sonunda tanıtımın yapılması, global pazara ise Aralık ayında çıkması bekleniyor.