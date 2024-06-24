Ana Sayfa » Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı ve Güçlü Honor Play 60 Plus Özellikleri Belli Oldu! Akıllı Telefon Uygun Fiyatlı ve Güçlü Honor Play 60 Plus Özellikleri Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasındaki sıkı rekabete Honor da fiyat performans telefonları ile katılmaya devam diyor. Özellikle uygun fiyatlı telefon arayanların tercih ettiği Honor, her seviyeye uygun cihazları ile pazardaki payını artırmaya çalışıyor. Bu içeriğimizde ise Honor’ın yeni bütçe dostu telefonu hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Uzun zamandır çıkışı beklenen uygun fiyatlı ve güçlü Honor Play 60 Plus özellikleri sonunda belli oldu, işte detaylar…

Uygun Fiyatlı ve Güçlü Honor Play 60 Plus Özellikleri Belli Oldu!

Orta seviye telefon pazarına yönelik olarak tasarlanan Honor Play 60 Plus özellikleri bir süredir sızıntılara konu olmaktaydı ve merakla bekleniyordu. Marka, söz konusu telefonun tanıtımını sonunda yaptı. Buna göre orta segment telefonu Honor Play 60 Plus işlemcisi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olarak deklare edildi. Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi 2.0 GHz hızında 6 verimlilik çekirdeği, 2.2 GHz hızında 2 performans çekirdeği olacak şekilde toplam 8 çekirdekli bir yapıya sahip.

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Orta seviye için ideal bir yonga setine sahip olan Honor Play 60 Plus, 12 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile geliyor. Cihazın ekran kısmına baktığımızda ise 6,77 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip ve 120 Hz tazeleme hızı sunan LCD panel barındırmakta. Ekranın parlaklık seviyesi ise 850 nite kadar çıkabiliyor.

Çin pazarında satışa sunulan Honor Play 60 Plus’ın kamera özelliklerine baktığımızda ise arka kamera kurulumunda 2 adet sensörün bulunduğunu söyleyebiliriz; 50 MP’lik bir ana kamera ve 2 MP’lik bir derinlik kamerası. Ön kısımda yer alan selfie kamerası ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

Honor Bütçe Dostu Telefonu 6000 mAh Batarya ile Geliyor

Batarya kısmında ise 6000 mAh’lık güçlü bir pil ile gelen Honor Play 60 Plus, 35 W şarj desteğine de sahip. Cihazın işletim sistemi ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 olarak belirtilmekte. Fiyatına göre üstün özelliklere sahip olan Honor telefonu piyasada yüksek satış rakamlarına ulaşacak gibi görünüyor.Honor Play 60 Plus önemli özelliklerini liste halinde de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

İşlemci – Snapdragon 4 Gen 2

Ekran – 6.77 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz

Parlaklık – Maksimum 850 nit, minimum 2 nit

Batarya – 6,000 mAh

Şarj Hızı – 35W

Arka Kamera – 50 MP ana kamera (F/1.8), 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera – 5 MP

İşletim Sistemi – MagicOS 8.0, Android 14 tabanlı

Su ve Toz Direnci – IP64

Renk Seçenekleri – Phantom Black, Wonderland Green, Moonlight White

Honor Play 60 Plus Fiyatı Ne Kadar, Türkiye’de Ne Zaman Satışa Çıkar?

Honor Play 60 Plus Türkiye pazarına ne zaman gelecek, henüz belli değil. Marka bu konuda bir açıklama yaptığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız. Orta seviye telefonun fiyatına gelirsek de depolama alanı büyüklüğüne göre değiştiğini söyleyebiliriz. Oldukça uygun fiyatlı olan Honor telefonun fiyatı şu şekildedir: