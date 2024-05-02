Uygun Fiyatlı Vivo V30e Tanıtıldı – İşte Özellikleri!

Ünlü Vivo V30 serisinin en yeni üyesi yeni Vivo V30e bugün görücüye çıktı. Hindistan pazarında tanıtılan Vivo V30e, Vivo V29e‘nin üst modeli olarak satışa çıkıyor ve iyi özellikler ve gelişmiş performans vaat ediyor. V30 serisinin giriş seviyesi modeli olan bu model, onu diğerlerinden ayıran farklı bir tasarıma sahip. Vivo V30e, Realme 12 Pro ve Redmi Note 13 Pro gibi popüler rakiplere karşı sıkı bir rekabet sunuyor ve 350 doların altında bir fiyat etiketi taşıyor.

Şık bir profille tasarlanan ve arka kısmında dairesel bir kamera modülüyle süslenen Vivo V30e zarafet yayıyor. Büyüleyici bir Kırmızı ve Mavi tonlarında sunulan çift tonlu arka paneli, görünümüne sofistike bir dokunuş katıyor. Üstelik toz ve suya dayanıklılık açısından IP64 derecesine sahip olan bu cihaz, dayanıklılık ve uzun ömür sağlıyor.

Vivo V30e’nin kusursuz bir izleme deneyimi için kavisli kenarlara sahip göz alıcı 6,7 inç FHD+ AMOLED ekranı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısıyla donatılmış ve 120Hz’lik olağanüstü yenileme hızına sahip bu akıllı telefon, hızlı ve güvenli erişim sağlıyor.

Vivo V30e’nin OIS’li güçlü 50MP Sony IMX882 sensörü ve 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamerasıyla hayatın değerli anlarını zarif ayrıntılarla yakalayın. Düşük ışıkta fotoğrafçılık için stüdyo kalitesinde LED aydınlatma sağlayan, markanın ikonik Aura Light özelliğiyle fotoğrafçılık deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu arada, 50MP otomatik odaklı göz selfie kamerası, her tıklamada etkileyici otoportreler çekmeyi garanti ediyor.

Vivo V30e’nin kaputunun altında Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM ve kusursuz çoklu görev için sanal RAM desteği bulunuyor. 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulan bu ürün, tüm dijital içeriğiniz için geniş alan sunuyor. Ayrıca 44W hızlı şarj desteğine sahip, sağlam 5.500mAh pil ünitesiyle gün boyu güç sağlamak artık çok kolay.

Kutudan çıktığı anda önceden yüklenmiş Funtouch OS 14 tabanlı Android 14 işletim sistemiyle kusursuz gezinmeyi ve gelişmiş kullanıcı arayüzünü birleştiriyor. Vivo V30e küresel pazarda da boy gösterebilir.