Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor?

Teknoloji çağında yaşadığımız şu dönemlerde her şeye oturduğumuz yerden ulaşmamız mümkündür. Buna eğitim de dahildir. Bilgisayar, tablet, telefon ve internet gibi icatlar sayesinde eğitim de bir sonraki seviyeye geçmiştir. Bu tip icatlar sayesinde verimli bir şekilde oluşturulan Uzaktan eğitim de tıpkı; Açık öğretim ya da ikinci öğretim gibi eğitimin şekline yönelik bir kavramdır.

İlk olarak üniversitelerde başlayan uzaktan eğitim sisteminde; öğrencinin alacağı dersler, internet üzerinden sanal bir sınıf ortamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler internet bağlantısının olduğu her yerde; bilgisayar, tablet ya da telefon gibi cihazlardan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabilmektedir. Bu dersler bazen eş zamanlı sanal sınıf ortamında görüntülü ve sesli olarak anlatılırken; bazen de önceden yüklenen bir videodan, belirli bir zaman aralığında; genelde öğrencinin müsait olduğu zamanlarda alınmaktadır. Bu noktada öğrencilerin ve öğretmenin öğretimi gerçekleştirmek adına kullanmak istediği uzaktan eğitim tarzına karar vermesi gerekmektedir.

1- Uzaktan eğitim senkron (canlı) eğitimler şeklinde geçekleştirilebilir.

2- Uzaktan eğitim asenkron (cansız) eğitimler şeklinde farklı materyaller kullanılarak gerçekleştirilebilir.

3- Uzaktan eğitim hem senkron (canlı) hem de asenkron (cansız) eğitimler şeklinde gerçekleştirilebilir.

1- Uzaktan eğitim senkron (canlı) eğitimler şeklinde geçekleştirilebilir:

Senkron eğitimler uzaktan eğitimde kullanılan yaygın eğitim metodlarından biridir. Sanal sınıf olarak adlandırılan canlı eğitimlerde daha önceden hazırlanan eğitim materyalleri, videolar ve ekran paylaşımları üzerinde kamera veya mikrofon kullanarak sadece ses veya görüntü ve sesi paylaşıp aynı anda onlarca bazen de yüzlerce kişiye gerçek bir sınıftaymış gibi ders anlatılabilir.

2- Uzaktan eğitim asenkron (cansız) eğitimler şeklinde farklı materyaller kullanılarak gerçekleştirilebilir:

Asenkron eğitimlerde öğrenciler için daha önceden hazırlanan eğitim materyalleri (E-Ders, Video, Görsel, Doküman, Ödev, Anket, E-Sınav, Forum, Asenkron Sanal Sınıf) kullanılır. Tek bir materyal kullanılabileceği gibi tüm materyaller dersin farklı zamanlarında da kullanılabilir.

3- Uzaktan eğitim hem senkron (canlı) hem de asenkron (cansız) eğitimler şeklinde gerçekleştirilebilir:

Bu bölüm aslında yukarıdaki iki bölümün aynı anda kullanılmasını kapsıyor. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Gelişen dünyada eski bilgilerimiz değerli olsa bile eski bilginin üzerine destekleyici bilgi gelebiliyor veya eski bilgi tamamen yanlışlığı saptanıp bambaşka bir bilgiye erişebiliyoruz.

Bu noktada canlı derslerin önemi daha da ön plana çıkıyor.