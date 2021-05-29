V15 5G, Realme UI 2.0 Güncellemesini Alıyor!

Çin’li akıllı telefon üreticisi olan Realme, pazarda yeni modelleriyle yer almaya devam ediyor. Şirket şimdi de yeni kullanıcı arayüzü Realme UI 2.0 güncellemesini V15 5G modeline erken erişime sundu. Şuan için sadece Çin pazarındaki kullanıcılara sunulan bu yeni güncelleme ile birlikte V15 5G, yeni bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor.

Ancak şirket yeni Realme UI 2.0‘ı Android 10 tabanı üzerinden sunmaya başladı. V15 5G‘nin Android 11 tabanlı Realme UI 2.0‘ı ne zaman alacağı konusunda henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte eğer bir V15 5G kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Şuan da sınırlı şekilde gönderilen bu güncellemenin ilerleyen zamanlarda kararlı bir şekilde sunulması bekleniyor. 5 GB boyutunda olan bu yeni güncellemeyle birlikte cihaz, Realme UI 2.0‘ın bütün özelliklerine kavuşuyor.

Ayrıca yeni güncelleme kararlı bir şekilde sunulduğunda telefon bütün yeniliklere kavuşmuş olacak. Ayrıca Realme‘nin bu güncellemeyi sadece V15 ile sınırlandırmayacak. İlerleyen günlerde güncellemenin daha fazla Realme akıllı telefonuna sunulması bekleniyor.