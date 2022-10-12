Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok oyun aramıza katıldı. Bunlardan biriside Valheim oldu. Hayatta kalma oyunlarına yeni bir tarz getiren Valheim, oyunseverlere muhteşem anlar yaşattı. Bugünkü yazımızda sizlere Valheim hile kodları hakkında bilgi vereceğiz.

Valheim, hile kodları olmadan oynaması oldukça zordur. Bu yüzden birçok insan özellikle tek başına oyun oynarken hilelere başvuruyor. Bununla beraber oyunda tamamen emek gerektirdiği için hileleri kullanmak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Tabii ki Cepkolik ailesi olarak hile kullanımını hiç bir şekilde tasrif etmiyor.

Valheim içerisinde eski bir savaşçının dünyadaki düşmanları ile savaşıyorsunuz. Bununla beraber yemek yiyip, bir yanda da barınak yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden hile kullanmak oyunun ilerleyişinde sizlerin işini kolaylaştıracaktır. Valheim içerisinde hileyi aktif etmek için ilk olarak F5 tuşuna basmanız ve açılan konsola “iamacheater” yazmanız gerekmektedir. Daha sonra ise istediğiniz şifreleri buraya yazarak ilerleyebilirsiniz.

Valheim Hile Kodları 2022

god = Tanrı modunu etkinleştirerek sizi hasara karşı yenilmez hale getirir.

= Tanrı modunu etkinleştirerek sizi hasara karşı yenilmez hale getirir. ghost = Ghost’u etkinleştirir, sizi düşmanlara karşı görünmez kılar.

= Ghost’u etkinleştirir, sizi düşmanlara karşı görünmez kılar. heal = Karakterinizi tamamen iyileştirir.

= Karakterinizi tamamen iyileştirir. puke = Açlığı sıfırlar, varsayılan sağlığı ve dayanıklılığı geri yükler.

= Açlığı sıfırlar, varsayılan sağlığı ve dayanıklılığı geri yükler. pos = Geçerli konumunuzu yazdırın.

= Geçerli konumunuzu yazdırın. hair = Tüyleri kalıcı olarak yok eder.

= Tüyleri kalıcı olarak yok eder. beard = Sakalı kalıcı olarak alır.

= Sakalı kalıcı olarak alır. model [0/1] = Karakterinizi eril ve dişil bedenler arasında değiştirir.

[0/1] = Karakterinizi eril ve dişil bedenler arasında değiştirir. reset character = Karakterinizin verilerini sıfırlar.

= Karakterinizin verilerini sıfırlar. raise skill [skill] [amount] = Belirli bir becerinin seviyesini yükseltir.

= Belirli bir becerinin seviyesini yükseltir. reset skill [skill] = Belirli bir beceriyi sıfırlar.

freefly = Serbest uçuş fotoğraf modu.

= Serbest uçuş fotoğraf modu. ffsmooth = Serbest uçuş pürüzsüzlüğü.

= Serbest uçuş pürüzsüzlüğü. location = Yumurtlama konumu.

= Yumurtlama konumu. goto [x,y] = Girilen koordinatlara ışınlan.

= Girilen koordinatlara ışınlan. exploremap = Tüm haritayı keşfedin.

= Tüm haritayı keşfedin. resetmap = Harita keşfini sıfırla.

= Harita keşfini sıfırla. tod [0-1] = Günün saatini ayarlar. Hem 0 hem de 1 size gece yarısını, 0.5 ise öğleni verir.

= Günün saatini ayarlar. Hem 0 hem de 1 size gece yarısını, 0.5 ise öğleni verir. tod -1 = Günün saatini varsayılana sıfırlar.

= Günün saatini varsayılana sıfırlar. skiptime [saniye] = Zamanda ileri atlayarak gün numarasını ve günün saatini değiştirmenize olanak tanır.

= Zamanda ileri atlayarak gün numarasını ve günün saatini değiştirmenize olanak tanır. wind [açı 0-360] [yoğunluk 0-1] = Rüzgarı belirli bir açıya ve yoğunluğa ayarlar.

= Rüzgarı belirli bir açıya ve yoğunluğa ayarlar. resetwind = Rüzgar açısını ve yoğunluğunu sıfırlar.

= Rüzgar açısını ve yoğunluğunu sıfırlar. sleep = Bir gün ileri atlar.

= Bir gün ileri atlar. removedrops = Alandaki tüm eşya düşüşlerini kaldırın.

= Alandaki tüm eşya düşüşlerini kaldırın. players [num] Oyuncu sayısına göre zorluk derecesini ayarlar (0 = Sıfırla).

Oyuncu sayısına göre zorluk derecesini ayarlar (0 = Sıfırla). tame = Yakınlardaki tüm evcilleştirilebilir hayvanları evcilleştirir.

= Yakınlardaki tüm evcilleştirilebilir hayvanları evcilleştirir. killall = Yakındaki tüm düşmanları öldürür.

= Yakındaki tüm düşmanları öldürür. event [isim] = Adlandırılmış olayı başlatır.

= Adlandırılmış olayı başlatır. stopevent = Mevcut olayı durdurur.

= Mevcut olayı durdurur. setkey [isim] = Yeni bir genel anahtar ayarlar.

= Yeni bir genel anahtar ayarlar. resetkeys [isim] = Belirtilen anahtarı sıfırlar.

= Belirtilen anahtarı sıfırlar. listkeys = Tüm genel anahtarları listeler.

= Tüm genel anahtarları listeler. env [env] = Hata ayıklama ortamını ayarlar.

= Hata ayıklama ortamını ayarlar. resetenv = Hata ayıklama ortamını sıfırlar.

= Hata ayıklama ortamını sıfırlar. dpsdebug = Saniye başına hasar hata ayıklama kaplamasını açar/kapatır.

= Saniye başına hasar hata ayıklama kaplamasını açar/kapatır. debugmode = Yaratıcı Modu açar.

Uçmak için Z’ye basın.

Bölgedeki tüm düşmanları öldürmek için K’ye basın.

Tezgahsız herhangi bir öğeyi onarmak ve istediğiniz yere yerleştirmek için B’ye basın.

Yukarıda hilelere ek olarak itemleri de hilelerle beraber hem çoğaltabilir hem de yeniden üretebilirsiniz. Bunun için spawn [item] [miktar] [seviye] kodunu kullanmanız gerekir. Unutmamalısınız ki her kelimeden sonra bir space kullanımız gerekiyor.

Valheim Anlık 500 Bin Oyuncu Rakamına Ulaştı!