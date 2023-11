Vinnie Jones Noel Baba Yerine World of Tanks’a Geliyor

“Şenlik Operasyonları 2024” 1 Aralık’ta başlıyor! Bu şenlikte Vinnie Jones Noel Baba yerine World of Tanks’ta olacak. Vinnie Jones açıklamasında “Şeker çubuklarımı bırakıp World of Tanks’a katılıyorum” dedi.

Vinnie Jones Noel Baba Yerine World of Tanks’ta Olacak

Bilindiği üzere World of Tanks dünyası; World of Tanks, World of Tanks Blitz ve World of Tanks Modern Armor’dan oluşuyor. Her yıl gerçekleştirilen Şenlik Operasyonları etkinliği bu yıl da Vinnie Jones’un katılımı ile yapılacak. World of Tanks dünyası bu özel ünlüyü şenliğe davet ederek, kutlamalarını birlikte yapacak. Bilindiği üzere Vinnie Jones, İngiliz futbolcu ve sinema yıldızı. Yıldız, karizmatik ve sert duruşuyla şenliğe ayrı bir hava katacak.

Gizli bir şekilde Noel Baba’nın tetikçisi olarak görevini yapan Jones aynı zamanda yaramazlar listesine girenlerle meşgul olmakta idi. Ancak bu yıl Vinnie Jones Noel Baba’ya istifa dilekçesini sunuyor. Ceza hediyesi verme görevinden istifa eden aktör, World of Tanks dünyasında bir komutanlık görevi için eski görevinden ayrılıyor.

Bir göreve veda, bir diğerine ise merhaba diyen Jones konuyla ilgili açıklama yaptı. Vinnie Jones açıklamasında “şeker çubuklarımı tamamıyla bırakarak muhteşem World of Tanks oyuncularına katılıyorum” dedi. Şenlik Operasyonları 2024 organizasyonunda Jones bu yıl şenlik elçisi olacak. “Yaramazlar listesindeki insanları düzelme görevimi tamamladım, bundan böyle World of Tanks komutanıyım” diyen Vinnie Jones, artık komutan olarak görevinin “zilleri şıngırdatmak” olduğunu bildirdi.

Şenlik Operasyonlarında Vinnie Jones ile Oyuna Katılmak!

Şenlik Operasyonları 2024, 1 Aralık’ta başlayacak ve isteyen her oyuncu bu şenliğe katılabilecek. World of Tanks oyuncuları da bütün platformlardan Vinnie’ye katılarak şahane tecrübeler edinip keyifli vakit geçirebilecek. Bu kapsamda oyunculara Jones ile tankçı garajında birlik olabilecekler. Burada görevini iyi yapan güzel odaklanmış ve şenlikçi tankçılara bir takım görevler verilecek ve testler yapılacak.

Bahse konu sınamaları başarıyla atlatan World of Tanks oyuncuları birtakım özelleştirilmiş öğeler kazanabilecek; madalyalar, dekorasyon objeleri, yazılar, avatarlar, çıkartmalar, tank kaplamaları ve benzeri gibi. Bunların yanı sıra World of Tanks ve World of Tanks Modern Armor oyuncuları ekstra şanslı gibi görünüyor. Çünkü bu oyunların oyuncuları Jones’u mürettebatlarına katabilecekler ve savaşçılara destek olmasını sağlayabilecekler.

World of Tanks Mimarı Wargaming Hakkında!

World of Tanks oyunu yayımcısı ve geliştiricisi olan Wargaming, yukarıda bahsettiğimiz şenliğin de mimarı. Wargaming 1998 yılında sektörde faaliyetlerine başlayan şirket, kurulduğu günden bu güne dek inanılmaz bir gelişme kaydetmiş ve neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Farklı bölgelerdeki 16 ofisiyle sektörün önde gelenlerinden olan şirketin merkezi Lefkoşa’dadır. Wargaming oyunları ana oyun platformlarının hepsinde oynanabilmekte.

Şenlik Operasyonları Ünlü Elçisi Vinnie Jones Kimdir?

Eski bir futbolcu olan Vinnie Jones, İngiliz aktör ve sunucudur. Futbolda bir dönem Galler için oynayan aktör, takımın kaptanlığını da yapmıştı. Futbol kariyerinde sert bir orta saha oyuncusu olan Jones; Queens Park Rangers, Chelsea, Leeds United, Wimbledon ve Sheffield United için oynadı. Futbol sahalarındaki sert ve dövüşçü yapısı ekranda da en belirgin özelliği haline geldi.

Sinema dünyasında gangster rollerinin hakkını veren Vinnie; Gone In 60 Seconds, The Longest Yard Lock, Snatch ve Stock and Two Smoking Barrels gibi filmlerde yer aldı. Adeta bir yetenek abidesi diye nitelendirilebilen Jones, Telestar’da blues ve soul tarzında Respect albümü çıkardı. Bununla da kalmayan ünlü aktör The Autobiography adlı otobiyografik eserini yayımladı. Vinnie Jones bazı reklam filmlerinde de rol aldı.