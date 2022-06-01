Vivo 200W Şarj Destekli Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Yeni bir rapor, Vivo’nun yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Görünüşe göre şirket 200W hızlı şarj hızını geçmeyi planlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin başlangıçta bir sonraki amiral gemisi telefonunda 100W hızlı şarj sunacağına inanılıyordu. Ancak yeni rapor, şarj oranının iki kat daha yüksek olacağını iddia ediyor.

Bilgiler, yeni telefonun maksimum 200W şarj çıkışına sahip 20V / 10A şarjı destekleyeceğini ekledi. Özellikle, bu hattın tamamı 120W; 80W ve hatta 66W şarj oranlarıyla da geriye dönük olarak uyumlu olacak.

Ayrıca kaynak, yeni amiral gemisi Vivo akıllı telefonun pil kapasitesinin 4.000 mAh’den daha büyük olacağını da ima etti. Bu birinci sınıf akıllı telefonun adı da şu anda belirsiz. Yani yeni telefonun hangi seride yer alacağını henüz bilmiyoruz.