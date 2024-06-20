Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo Fiyat – Performans Telefonu Tanıtıldı: Vivo Y58 Uygun Fiyatıyla Dikkat Çekiyor! Akıllı Telefon Vivo Fiyat – Performans Telefonu Tanıtıldı: Vivo Y58 Uygun Fiyatıyla Dikkat Çekiyor! Emine Emre 7 Görüntüleme

Vivo son dönemde piyasada rekabetçi bir strateji izliyor. Neredeyse her ay bir telefon tanıtan Vivo uygun fiyatlı telefonunu duyurdu. Cihaz hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkat çekiyor. Orta segment bir cihaz olarak gelen Vivo yeni telefonu; düşük fiyata yüksek performans vaat ediyor. Vivo fiyat – performans telefonu Vivo Y58 tanıtıldı; işte öne çıkan özellikleri…

Vivo Fiyat – Performans Telefonu Tanıtıldı: Vivo Y58 Uygun Fiyatıyla Dikkat Çekiyor!

Vivo fiyat performans ürünü Y58 5G’yi tanıttı. Tasarımıyla göz dolduran telefon 6000 mAh’lık bataryasıyla da dikkat çekiyor. Fiyat bandına göre daha yüksek performans özelliklerinde sahip olan Vivo Y58 5G Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ile geliyor. Akıllı telefon piyasasındaki payını günden güne artıran marka, her segmente özel cihazlar üretiyor. Bahse konu telefon ise orta seviye cihaz olarak nitelendirilebilir.

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Vivo Y58 özelliklerine bakıldığında orta segmentte en çok tercih edilen cihazlardan biri olacak gibi görünüyor. Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile gelen cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Bununla birlikte microSD girişi ile de 1 TB’a kadar depolama alanını destekliyor.

Ekran özelliklerine bakıldığında 120 Hz tazeleme hızı ve 1024 nit parlaklık noktası dikkat çekiyor. 6,72 inç büyüklüğünde 2408 x 1080 piksel çözünürlüklü FullHD+ LCD ekran ile gelen Vivo Y58, “pazardaki en parlak gün ışığı ekrana sahip” şeklinde tanıtıldı. Bunların yanı sıra telefon TUV Rheinland düşük ışık sertifikasına da sahip; yani göz sağlığını koruyan bir ekrana sahip diyebiliriz.

Vivo Y58 Özellikleri

Arka kamera kurulumunda iki adet sensör bulunan telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğü sahip. Bununla birlikte 2 MP’lik de portre lens de yer alıyor. Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük sunmakta. 6000 mAh’lık batarya ile gelen Vivo Y58’in 44 W hızlı şarj desteği de mevcut. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 bulunuyor.

Vivo Y58 Özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Ekran – 6.72 inç (2408 × 1080 piksel) Full HD+ LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 1024 nit maksimum parlaklık, %83 NTSC Renk Gamutu

İşlemci – Snapdragon 4 Gen 2 (2.2 GHz x 2 A78 tabanlı + 2GHz x 6 A55 tabanlı Kryo CPU) Adreno 613 GPU

RAM ve Depolama Alanı – 8GB LPDDR4x RAM, 128GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir hafıza

– 8GB LPDDR4x RAM, 128GB (UFS 2.2) depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi – Android 14 ile Funtouch OS 14

Arka Kamera – 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel portre kamerası (f/2.4 diyafram), LED flaş

Ön Kamera – 8 Megapiksel ön kamera (f/2.05 diyafram)

Parmak İzi Sensörü – Yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü

Su ve Toz Direnci – IP64 sertifikalı suya ve toza dayanıklı

Ses – 3.5 mm kulaklık jakı, Stereo Hoparlörler

Bağlantı – 5G SA/NSA Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Batarya – 6000 mAh batarya, 44 W hızlı şarj

Uygun Fiyatlı Vivo Y58 Ne Kadar?

Orta segmente göre yüksek performans sunmayı vaat eden Vivo Y58 Hindistan’da satışa sunuldu ve cihazın fiyatı 230 dolar. Ancak vivo Türkiye piyasasına bu telefonu sunacak mı ve fiyatı ne olacak henüz belli değil.