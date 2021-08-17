Vivo iQOO 8 ve 8 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo’nun en yeni amiral gemileri iQOO 8 ve iQOO 8 Pro bugün satışa sunuldu. Bugün duyurulan her iki telefon da sektördeki en iyi ekranlara, Qualcomm’un Snapdragon 888+ işlemcisine ve kesinlikle dikkatleri üzerine çekecek hatta dudak uçuklatacak bir tasarıma sahip.

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Vivo iQOO 8 ve Vivo iQOO 8 Pro

iQOO 8 serisi, iQOO 7‘nin bazı özelliklerini korurken bir tasarım yenilemesine de sahip oldu. Standart model ve profesyonel model olmak üzere iki cihaz bulunuyor seride. Birincisi düz bir ekrana sahipken ikincisi kavisli bir ekran sunuyor. Bununla birlikte, her ikisinde de ortalanmış bir delik ve L şeklinde düzenlenmiş üçlü arka kameralar bulunuyor.

iQOO turuncu renkli güç düğmesini korudu. Arkada siyah karbon fiber kaplamalı yeni bir yarış baskısı da var. Bununla birlikte, beyazdan parlak turuncuya geçebilen elektrokromik versiyonu ise sadece iQOO 8’e ait.

iQOO 8, 1 milyara kadar renk görüntüleyebilen ortalanmış bir delikli 6.56 inç FHD+ düz ekrana sahip. 120Hz yenileme hızına, %100 DCI-P3 renk gamına, 6.000.000:1 kontrast oranına ve 1200 nit maksimum parlaklığa sunuyor. iQOO, güç tüketimini düşürürken kare hızını artıran bağımsız bir ekran yongası olduğunu söylüyor. Ayrıca SD içeriği HDR’ye yükseltiyor.

Telefonda Snapdragon 888+ yonga seti, LPDRR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Arkada 48MP f/1.79 Sony IMX598 gimbal kamera ile birlikte 13MP f/2.2 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 13MP f/2.46 portre kamerası bulunuyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP‘lik bir kamera yer alıyor.

iQOO 8, 4350mAh pil kapasitesine sahip. iQOO 7‘den daha büyük olmasına rağmen, iQOO telefonu 9.6 gram daha hafif hale getirmeyi başardı. Telefonu boştan doluya 18 dakikada tamamen şarj edebilen 120W hızlı kablolu şarj desteği var. Gerektiğinde sıcaklığı düşük tutmak için VC Sıvı Soğutma da bulunuyor.

Yeni amiral gemisi aynı zamanda çift X ekseni motoru, yükseltilmiş 4D titreşimi ve ekranın altında sadece iki parmakla dört parmakla işlemlerin yapılmasına izin veren çift basınca duyarlı düğmelerle birlikte geliyor. Daha iyi bir ses deneyimi için geliştirilmiş üç boyutlu stereo hoparlör de var.

iQOO 8 ve iQOO 8 Pro, Vivo’nun Çin’e özel Android’in özel yapım bir sürümü olan iQOO için OriginOS’u çalıştırıyor. iQOO için OriginOS, Vivo telefonlarda bulunan benzer bir widget tabanlı ana ekran arayüzü getiriyor. Canlı Altyazıya benzer olması gereken bir AI altyazı özelliği ve üçüncü taraf uygulamaların panodan ve SMS uygulamasından özel bilgilere erişmesini engelleyen Akıllı Gizlilik Koruması adlı bir özellik de var.

iQOO 8 Pro, yeni Samsung E5 AMOLED ekrana sahip ilk telefon oldu. 6,78 inç 120 Hz LTPO kavisli panel, 3200 x 1440 çözünürlüğe, 10 bit renk sıcaklığına, HDR10+, Dolby Vision ve 8.000.000:1‘e kadar kontrast oranına sahip. iQOO 14 DisplayMate A+ sertifikası almış olmakla övünmekte.

Ayrıca, standart modelde bulunan ve düşük kaliteli SDR içeriğini yüksek kaliteli HDR’ye dönüştürebilen bağımsız ekran çipine sahip. Standart modelde olduğu gibi, bu da Snapdragon 888+ işlemci ile birlikte geliyor ve 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB‘a kadar UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş.

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iQOO 8 Pro’da üç kamera bulunuyor: 7P lens, PDAF ve 23 mm odak uzaklığına sahip 50MP Sony IMX766V f/1.75 1.0µm PTZ kamera; 6P lensli 48MP f/2.2 114° ultra geniş açılı kamera; ve 16 MP telefoto kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16MP sensörden oluşuyor.

iQOO 8 Pro ayrıca daha geniş bir algılama alanına sahip ultrasonik 3D parmak izi tarayıcısına sahip. iQOO, sensörün süper hızlı olduğunu ve cihazın kilidini sadece 0,2 saniyede açtığını söylüyor.

iQOO 8 Pro’nun içinde çift hücreli 4500 mAh pil bulunuyor. Standart model gibi 120W hızlı kablolu şarj desteğine sahipken, 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de ekliyor. Bu, onu kablosuz şarj desteğine sahip ilk iQOO telefonu yapıyor. iQOO’nun dikey bir tasarıma ve yerleşik bir soğutma fanına sahip kendi kablosuz şarj cihazını duyurma şansını bulması şaşırtıcı değil. iQOO 8, üç renk seçeneğiyle yaklaşık 586 dolar fiyat etiketine sahip. iQOO 8 Pro ise iki renkle görücüye çıkıyor ve yaklaşık 771 dolar fiyatla satışa sunuluyor.

Ayrıca bkz: iQOO 8 Pro’ya Daha Detaylı Bakış