Vivo iQOO 9 SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli telefon üreticisi Vivo nihayet planlandığı gibi iQOO 9 serisini piyasaya sürdü. Marka, yeni seriyle birlikte iQOO 9 Pro, iQOO 9 ve iQOO 9 SE olmak üzere üç model duyurdu. Bu telefonlardan ikisi Çin’de satılan modellerden farklı. Ailenin en uygun fiyatlı cihazı olan iQOO 9 SE‘ye gelin detaylı bir göz atalım.

iQOO 9 SE’nin ana özelliği, daha büyük kardeşleri gibi Snapdragon 888 Plus ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yerine bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olmasından kaynaklanıyor. Eski bir işlemciye sahip olduğu için son derece uygun bir fiyat etiketine sahip.

Cihaz, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 120Hz’e kadar yenileme hızına ve 300Hz; dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.62 inç merkezli AMOLED ekrana sahip. Oyun ve MEMC için bağımsız bir ekran çipine sahip olduğunu da belirtelim.

Ayrıca telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor. Isıyı düşük tutmak için grafen levha ve sıvı soğutma teknolojisi ile birlikte geliyor. Ayrıca fotoğraf ve video çekimi için arkada 48MP (OIS’li Sony IMX598) + 13MP (ultra geniş; makro) + 2MP (tek renkli) üçlü kamera kurulumu kullanıyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kamera da var.

3,5 mm kulaklık girişine sahip değil ancak; çift stereo hoparlör ve doğrusal titreşim motoru ile birlikte geliyor. Biyometri için, optik bir ekran içi parmak izi sensörü kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6 Bluetooth 5.2, GNSS ve USB Type-C yer alıyor.

Son olarak, cihaz Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 işletim sistemini 66W hızlı şarj desteğine sahip çift hücreli 4.500mAh pili de beraberinde getiriyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 445 dolar.