Vivo iQOO Neo 7 SE’nin Lansmanı Ertelendi!

Son raporlar, Vivo’nun iQOO 11 serisinin yanı sıra iQOO Neo 7 SE üzerinde çalıştığını iddia etti. Yeni bir rapor, Neo 7 SE’nin lansman zaman çerçevesini ortaya çıkardı Cihazın iQOO 11 serisi ile birlikte resmiyet kazanabileceği görülüyor.

Yakın zamanda V2238A model numarasına sahip bir Vivo telefon, 3C yetkilisi tarafından onaylandı. Tespit edildiğinde, söylentiler bunun bir Vivo X90 serisi akıllı telefon olabileceğini düşündü. Ancak DCS, V2238A’nın yaklaşmakta olan iQOO Neo 7 SE olduğunu açıkladı.

Ayrıca kaynağımız, iQOO Neo 7 SE’nin Aralık ayının sonunda piyasaya çıkmasının planlandığını söyledi. Ayrıca cihazın 120W şarj desteği taşıyacağını da ima etti. Aslında Neo 7 SE, Çin’in 3C sertifikası veri tabanında 120W’lık bir şarj cihazıyla tespit edilmişti.

iQOO’nun da yıl sonuna kadar iQOO 11 serisini duyurması bekleniyor. Geçen yıl şirket, Aralık ayında iQOO Neo 6 ile birlikte iQOO Neo 6 SE‘yi tanıttı. Çin’de iQOO Neo 7’yi zaten piyasaya sürdüğü için, Neo 7 SE’nin iQOO 11 serisiyle birlikte resmi hale gelme olasılığı var.