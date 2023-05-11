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Vivo iQOO Neo 8 serisi 23 Mayıs’ta piyasaya çıkıyor

iQOO'ya göre Neo 8 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile donatılacak. Ek olarak telefon, kamerasını, performansını ve ekran özelliklerini iyileştirmek için Vivo'nun V1+ çipini kullanacak.

Ayşen Sıla

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Vivo‘nun alt markası iQOO, iki üst düzey akıllı telefon içeren yeni Neo 8 serisinin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu: Neo 8 ve Neo 8 Pro. Şirket, 23 Mayıs’ta resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, telefonların tasarımını paylaştı. Seri bir önceki nesle göre ufak değişiklikler vaat ediyor.

iQOO, Neo 8 serisinin tasarımını açıklayan bir video yayınladı. Telefonlar kavisli bir arka panele sahip olacak ve önizlenen modelde kırmızı vegan deri bir arka panel bulunuyor. Arkada, Neo 8 5G için çift kamera kurulumunu ve LED flaşı barındıran iki dairesel kesikli dikdörtgen bir kamera modülü var. Kamera modülü metni, Neo 8’in optik görüntü sabitleme (OIS) desteği içereceğini ortaya koyuyor.

iQOO’ya göre Neo 8 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile donatılacak. Ek olarak telefon, kamerasını, performansını ve ekran özelliklerini iyileştirmek için Vivo‘nun V1+ çipini kullanacak. V1+ ISP çipinin dahil edilmesiyle, iQOO’nun Neo 8 Pro’yu sadece oyun merkezli bir cihazdan çok çok yönlü bir cihaz haline getirmeyi planladığı anlaşılıyor.

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Cihazın yakın tarihli bir AnTuTu listesi, kıyaslamada 1,3 milyondan fazla puan almayı başardığı için canavar bir oyun telefonu olacağını da gösteriyor. Bakalım bu noktada iQOO Neo 8 serisi bizlere neler sunacak.

Önceki bilgilere göre Neo 8 Pro’nun 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkyı. Telefon 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama ile satışa çıkacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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