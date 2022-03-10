Vivo iQOO Z6 5G’nin Temel Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Vivo yakında iQOO Z6 5G akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Telefonun arka tasarımını ortaya çıkaran açılış sayfası bugün görüntülendi. Ayrıca güvenilir bir kaynak, telefonun temel özelliklerini açıkladı.

iQOO Z6 5G, arka kısmında üçlü kamera ünitesine sahip ve yaklaşık 196 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ayrıca telefon, Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. Ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Cihaz 8 GB RAM ve 4 GB RAM 2.0 ile gelecek. Isı dağılımı için cihaz, 5 katmanlı bir sıvı soğutma sistemiyle daha rahat bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca telefonda siyah ve mavi renk seçenekleri olacak.

Telefon, 6.58 inçlik bir ekranla satışa çıkacak. Ayrıca 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere farklı modellerle gelecek. Detayları siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.