Vivo iQOO Z6 Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo iQOO Z6 Pro 5G, piyasaya çıktı. Şirket, YouTube’da yayınlanan bir lansman etkinliği sırasında yeni akıllı telefonunu duyurdu. Gelin markanın en yeni orta sınıf telefonu iQOO Z6 Pro 5G‘ye birlikte göz atalım.

Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefonu; ön tarafında ayrıca su damlası bir çentik bulunan düz bir ekranla geliyor. Cihazın arka tarafında; sağ üst köşede LED flaşı da barındıran büyük bir modül üzerinde üçlü kamera kurulumu var.

90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1300 nit en yüksek parlaklık ve hatta HDR10+ desteği ile Full HD+ çözünürlüklü 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran ayrıca SGS Kusursuz sertifikası ve Eye Care Display derecesi ile birlikte geliyor.

iQOO Z6 Pro 5G, Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile geliyor. Bu işlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolamaya sahip. Özellikle, RAM ek bir 4 GB bellek için sanal depolama özelliği de var. Resmi iddialara göre cihaz, popüler bir kıyaslama platformu olan AnTuTu’da 550.000’den fazla puan almayı başardı.

Bu puan aynı zamanda cihazın fiyat segmentindeki en yüksek puan. Akıllı telefon, cihazı sadece 18 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edebilen 66W hızlı şarj desteğini destekleyen 4.700 mAh’lik büyük bir pilden güç alıyor. Diğer özellikler arasında VC Sıvı Soğutma ve Z ekseni Lineer Motorlu 4D Oyun Titreşimi yer alıyor.

Arka tarafta, akıllı telefon 64 megapiksel ana kamera, 116 derecelik görüş alanı sunan 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel 4 cm makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu arada, ön tarafta 16 megapiksellik bir selfie kamera yer alıyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 315 dolardan başlıyor.