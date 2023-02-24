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Vivo iQOO Z7 Yakında Satışa Çıkmaya Hazırlanıyor!

Ayşen Sıla

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Yeni bir Vivo iQOO Z-serisi akıllı telefonun yakında piyasaya çıkacağı söyleniyor. iQOO Hindistan CEO’su Nipun Marya, yaklaşan teklifin bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkaran bir fotoğrafını da tweetledi. Cihazın adı gizli kalsa da görseldeki yazı tipi Z7’den bahsediyor. Bu, iQOO Z7’nin geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen iQOO Z6‘nın üst modeli olarak geleceği anlamına geliyor.

Marya’nın paylaştığı tweet’teki görsel, iQOO Z7’nin arka panel tasarımını gözler önüne seriyor. Dikey olarak hizalanmış iki sensörü barındıran dikdörtgen bir kamera modülü ile geçen yılki Vivo T1x‘e benziyor.

Daha yakından bakıldığında, görüntü akıllı telefonda OIS’in varlığını doğruluyor. Ayrıca LED flaşın yanında ‘Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf’ yazısı da bulunuyor. Arka panelin alt orta kısmında bir iQOO logosu yer alıyor.

iQOO Z7 ile ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı. Cihazın tanıtıldığını düşünürsek, markanın önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşmasını bekleyebiliriz. Vivo iQOO Z serisi Amazon’a özel olduğu için, yaklaşan teklifin e-ticaret platformunda satışa çıkmasını bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

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