vivo, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi akıllı telefonu oldu

FIFA Dünya Kupası 2022, Katar’ın ev sahibi olduğu iki aydan kısa bir süre içinde (21 Kasım’da) başlayacak. Futbol federasyonu, üst üste ikinci Dünya kupası için etkinlik sırasında resmi akıllı telefon ortağı olacak vivo ile ortaklık kuruyor.

Ortaklık, FIFA’nın 118. yıldönümüne denk gelen bir gün olan vivo X Fold+ lansmanı sırasında dün duyuruldu.

Bu yılki ortaklık, vivo’nun logosunu yan taraftaki paneller, röportajlar için arka pano ve diğer görsel temsiller gibi büyük reklam noktalarına yerleştirecek. Buna karşılık şirket, hazırlıkları tamamlamak ve turnuvanın “başarılı tutulmasını artırmak” için FIFA Dünya Kupası personeline “sektör lideri” amiral gemileri sağlayacak.

Bu ortaklık, vivo için küresel yolculuğunda bir başka adımdır ve daha fazla marka bilinirliği elde etmesine yardımcı olur. 2014’ten bu yana 60’tan fazla ülke ve bölgede genişleyen şirket, Katar’daki görünümüyle 400 milyon aktif vivo kullanıcı da dahil olmak üzere 5 milyar küresel bir kitleye ulaşmayı bekliyor.

vivo ayrıca geçen yıl Katar’daki Arap Kupası sırasında FIFA ve 2020 Euro (COVID-19 nedeniyle ertelendikten sonra 2021’de yer alan) için UEFA ile ortaklık kurdu.