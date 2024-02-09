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Çin menşeli teknoloji şirketi Vivo yeni nesil katlanabilir telefonları ile gündemde. Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modelleri üzerinde çalıştığı bilinen markanın, cihazları kullanıcıyla ne zaman buluşturacağı ise merak konusu. Bununla birlikte, markanın telefonları IMEI veritabanı sitesinde görüldü. Model numarası ve özellikleri ortaya çıkan telefonların yakın zamanda tanıtılacağı gündemde. Vivo katlanabilir telefon X Fold 3 ve X Fold 3 Pro yakında geliyor, işte detaylar.

Vivo Katlanabilir Telefon X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Son dönemde, IMEI veritabanı siteleri, yeni çıkacak olan cihazların, henüz resmi tanıtımları yapılmadan önce özelliklerinin sızdırılmasına neden oluyor. Vivo’nun geliştirdiği bilinen X Fold 3 ve X Fold 3 Pro cihazlarında da aynı durum meydana geldi ve cihazın tanıtım tarihi ile bazı özellikleri ortaya çıktı.

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IMEI tabanlı veri sitesinde yer alan listede bahse konu Vivo cihazların, sırasıyla, V2303A ve V2337A model numaraları ile bulunduğu tespit edildi. Bununla birlikte markanın telefonlarla ilgili birtakım düzenlemeleri gerçekleştirmek için MIIT’ten (Çin’in telekomünikasyon düzenleme kurumu) onay aldığı söylenmekte. Kurumun onay belgelerinde cihazların teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi yok ancak Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri daha evvel, teknolojik cihazların özelliklerini sızdırmaları ile ünlü kaynaklarınca ortaya çıkarılmıştı.

Katlanabilir telefonların son dönemde yükselişte olduğunu göz önünde bulundurursak Vivo’nun bu yeni nesil cihazlarının da piyasada önemli bir yer edineceği tahmin ediliyor. Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro telefonlarının, markanın 2024 Mart ayında gerçekleştireceği bir lansmanda tanıtması ve tanıtımdan kısa bir süre sonra da piyasaya sürmesi bekleniyor. Vivo katlanabilir telefon özelliklerine bakalım…

Katlanabilir Telefonlar Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Özellikleri!

Vivo’nun yeni nesil katlanabilir telefonlarından Vivo X Fold 3’ün diğer modele nazaran daha uygun fiyatlı olması beklenmekte. Söz konusu modelin Snapdragon 8 Gen 2 chip setten güç alacağı düşünülüyor. 5.600 mAh bataryaya sahip olacak telefonun parmak izi sensörünün bulunması da beklenmekte. Cihazın kablosuz şarj desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Vivo X Fold 3 modelinin 230 gramdan daha düşük olan ağırlıkta olacağı ve bu bakımdan katlanabilir telefonlar arasında hafifliği ile ön plana çıkacağı belirtilmekte.

Daha güçlü ve diğer modele göre daha pahalı olması beklenen Vivo X Fold 3 Pro ise gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 5.700 mAh bataryaya sahip olacak olan Vivo X Fold 3 Pro’nun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğinin bulunacağı da söylenmekte. Ekran kısmında ise cihazın 120 Hz yenileme hızı sunan bir iç ekrana sahip olması beklenmekte. Bunun yanı sıra Vivo X Fold 3 Pro’nun iç ve dış ekranlarında ultrasonik parmak izi tarayıcılarına yer verileceği söyleniyor.

Vivo X Fold 3 Pro’nun kamera özelliklerine gelecek olursak; cihazda OIS destekli 50 megapiksel ana kamera bulunacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ultra geniş lens ile 64 megapiksel periskop telefoto kameranın bulunacağı da gelen sızıntılar arasında. İşletim sistemi tarafında ise hem Vivo X Fold 3’ün hem de Vivo X Fold 3 Pro’nun Origin OS 4 tabanlı Android 14 işletim sistemi barındıracağı söylenmekte.