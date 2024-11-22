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Vivo yakın zamanda yeni bir katlanabilir telefonu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 2024 yılında piyasaya sunduğu telefonlarla pazar payını artıran marka bu kapsamda Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro telefonlarını çıkarmıştı. Şimdi ise marka, yeni bir telefon ile katlanabilen telefon piyasasında müthiş bir rekabete geliyor. Bu bağlamda daha önce X Fold 4’ten bahsetmiştik ve Vivo katlanan telefon X Fold 4 özellikleri belli olmaya devam ediyor. İşte cihaz hakkında yeni çıkan duyumlar…

Vivo Katlanan Telefon X Fold 4 Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor!

Vivo X Fold 4 katlanabilir akıllı telefonu hafifliği, inceliği ve mühendislik örneği ile farklı bir standart oluşturmakta. Katlanabilir telefonlara göre ince bir yapıda olacak cihaz 6000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile gelecek ve bununla birlikte kablosuz şarj desteği bulunacak. Dayanıklılığı ile ön plana çıkacak olan X Fold 4 IPX8 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika ile telefonun kendi alanında tercih edilebilirliği artacak.

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Vivo’nun bu yeni katlanabilir telefonunda iç ve dış ekranlarda ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Kamera kısmına baktığımızda ise arka kamera adasının dairesel ve 3 sensör barındıracağını söylemek mümkün. Sensörlerin ise 50 MP çözünürlük sunan; ana kamera, 3x zoom yapabilen periskop telefoto kamera ve ultra geniş açı kamera olacağı söylenmekte.

Vivo X Fold 4 özellikleri, sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station tarafından ortaya atıldı. Çıkan duyumlardan biri ise cihazda basınca duyarlı, 3 kademeli bir tuşun bulunduğu yönünde. Bu tuş büyük ihtimalle yeni iPhone’lara eklenen butonun işlevlerine benzer bir yapıda olacağı öngörülmekte. Resmi tanıtımda bu butonun işlevi anlatılacaktır.

Vivo X Fold 4 Çıkış Tarihi

Vivo X Fold 4 ne zaman çıkacak sorularına yanıt verecek olursak da cihazın 2025’in ikinci çeyreğinde tanıtılmasının beklendiğini belirtebiliriz. Daha önceki duyumlarda 2025’in birinci çeyreğine işaret edilmişti ancak bu bilgi güncellendi ve tanıtımın ikinci çeyreğe kaldığı belirtilmekte. Cihaz hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Vivo’nun bahse konu tanıtımda yalnızca bu modeli sunacak. Yani X Fold 4 modelinin Pro versiyonunun çıkması beklenmiyor.

Amiral gemisi bir katlanan telefon olarak pazara sunulacak olan cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelmesi beklenmekte. Vivo X Fold 4’ün hem tasarım hem de performans bakımından oldukça etkileyici olacağı düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıkacaktır ve biz de sizlere özellikleri buradan aktarıyor olacağız.