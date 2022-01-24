Vivo NEX 5’in Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo’nun bu yıl içinde NEX serisi amiral gemisi ürünlerindeki son modelleri görücüye çıkarmasını bekliyoruz. Şimdi ise yeni bir rapor, Vivo NEX 5’in tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Vivo NEX 5, birinci sınıf arka kameralarla birlikte; Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacak. Telefonun arka kamera dizilimi de ortaya çıkan görselde görülüyor.

Ancak cihazın bir 2022 amiral gemisi olduğu düşünülürse; telefonun arka tasarımında göze çarpan çıkıntı garip duruyor. Kamera modülü, muhtemelen ek bir küçük sensörle birlikte en az üç büyük kamera içeriyor.

Rapor telefonun, 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama yapılandırmalarıyla geleceğini de ekliyor. Ayrıca Toprak Grisi veya Gece Siyahı dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle gelecek.