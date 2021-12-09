Vivo, OriginOS Ocean’ı Tanıttı – Tüm Yenilikler

Vivo bugün, ana ekranda yeni ve özelkart tarzı öğeler, optimize olmuş bir kamera kullanıcı arayüzü ve akıllı bir nano müzik çalar sunan OriginOS‘un ikinci versiyonunu resmi olarak duyurdu. Aslında, ana ekran daha fazla renk; daha yuvarlak kullanıcı arayüzü öğeleri ve daha iyi özelleştirmeler ile önemli bir yenileme alıyor. Gelin tüm yeniliklere bakalım.

Özelleştirilebilir Simgeler ve Klasörler

Vivo’nun yeni Origin OS Ocean’ı, kart tipi bir düzende daha yuvarlak ve özel simgeler getiriyor. Simgeler küçük, orta ve büyük boyutlarda yeniden boyutlayabilir ve hatta farklı renklerde özel klasörler ekleyebilirsiniz. Android 12’nin Dinamik teması, kullanımdaki duvar kağıdı ve temanın renklerini alan simgeler ve klasörlerle yeni işletim sistemine de getiriyor.

Origin Kapak Kilit Ekranı

Resmi olarak Origin Cover olarak adlandırılan Vivo’nun yeni kilit ekranı; parmak izi düğmesini kilit ekranında belirtilen uygulamaya sürükleyerek favori uygulamalarınızı açmak gibi hızlı işlemleri destekliyor.

Yenilenmiş Kontrol Merkezi

Vivo OriginOS Ocean, ayrıca pil, ağ ve hassas izinler hakkında; bir bakışta daha fazla bilgi sunan yeniden tasarlanmış bir kontrol merkezine kavuşuyor.

Yeni Özel Okyanus Canlı Duvar Kağıdı

Ayrıca geçen yıl sunulan duvar kağıtlarının yanı sıra; Vivo OriginOS Ocean, Star Trek’in Ocean Live Wallpaper adlı özel efekt ekibiyle işbirliği içinde oluşturulan; yeni bir özel duvar kağıdına sahip oldu.

Nano Kökenli Müzik Çalar

Bu arada Vivo’nun Nano Müzik çaları, OriginOS Ocean yinelemesinde hala mevcut. Müzik çaları, basit bir dinleme deneyimi için kilit ekranında yalnızca bir simgeyle kontrol edebilirsiniz.

Nano Bildirimler

Nano bildirim, Ocean OS’de daha fazla renk ve simgelerdeki; küçük bildirimlerin görüntülenme biçiminde iyileştirmelerle yeni optimizasyonlar alıyor. Vivo ayrıca daha fazla uygulama ve hizmetin artık nano bildirimleri desteklediğini de ekliyor.

Yeni Arayan Kullanıcı Arayüzü

Vivo’nun OriginOS Ocean’ı dinamik bir arayan kullanıcı arayüzü getiriyor. Kaydedilmemiş ve tanıdık olmayan aramalar ve kişiler, favorileriniz olarak kaydedilenlerden farklı bir arayan kullanıcı arayüzü alıyor. Bu arada, bir bakışta aramanın önemini belirlemenizi sağlıyor. Arama alırken ve arama yaparken animasyonlar da daha parlak ve renkli hale geldi.

Acil Çağrılar

Sektörde bir ilk olarak, Vivo’nun OriginOS Ocean’ı acil aramalar için 3 kanallı bir bilgi iletim sistemi kullanıyor. İşletim sistemi, telefon görüşmesi; kısa mesaj ve ayrıca bir hızlı mesaj (ana ekran uyarısı) yoluyla acil aramalar gönderiyor. Eşzamanlı olarak, arayanın konumu acil durum irtibat kişisine gösteriliyor.

Nano Okuma + Yeni Yazı Tipi

vivo’nun Nano okuması, bir sonraki bölüme geçerken sayfa çevirme benzeri bir animasyonla uzun bir makaleye kesme noktaları ekliyor. Vivo, bunun okuyucuya gerçek hayata benzer bir deneyim sağladığını söylüyor. İşletim sistemi ayrıca Zhu Zhiwei’nin özel yazı tipleri; dizgi arka plan ve sözcük aralığı gibi; diğer okuyucu optimizasyon seçenekleriyle birlikte geliyor.

Yeni Çoklu Pencere Etkileşimi

Yeni işletim sistemi, gelişmiş bir çoklu pencere etkileşimi vaat ediyor. Bir uygulamayı daha küçük bir pencerede yeniden boyutlandırmak için temel olarak ekranın sol alt köşesinden yukarı kaydırabilirsiniz. Bölünmüş ekran yapılandırması için bu pencereyi sürükleyip bırakabilirsiniz.

Çok Fonksiyonlu Odak Halkalı Yeni Kamera Kullanıcı Arayüzü

Vivo OriginOS Ocean, stabilizasyonu, odak uzunluğunu, pozlamayı vb. kontrol edebilen çok işlevli bir odak halkasıyla birlikte geliyor. Ayrıca, özel kaydırma hareketleri vizörde gerçek zamanlı efektler ekleyerek kullanıcıların hızlı ve doğru efektler eklemesine olanak tanıyor.

Hafıza Zayıflama + Nano Hareket Teknolojisi

Vivo’nun bellek zayıflama ve bellek birleştirme teknolojisi, gereksiz işlemleri azaltıyor ve bellek alanından tasarruf sağlıyor. Vivo, bunun bellek depolamasını %50’ye kadar artırabileceğini söylüyor. Ayrıca, animasyonlar arasındaki geçişler eskisinden daha yumuşak ve daha doğal.

Gizlilik Özellikleri

Kamera, kayıt ve konum gibi hayati hizmetleri kullanırken, durum çubuğunun sağ tarafında ilgili simgeler açılıyor. Daha fazla bilgi için bu simgeleri aşağı kaydırabilirsiniz. Origin OS Ocean ayrıca, alt yuvadan sola kaydırabileceğiniz ve parmak izinizle doğruladıktan sonra özel özel alanınıza girebileceğiniz bir Gizlilik Sistemi ile birlikte geliyor. Vivo, bu özel alanın, donanım düzeyinde şifrelemenin yanı sıra biyometrik doğrulama yoluyla birden fazla güvenlik katmanına sahip olduğunu da ekliyor.