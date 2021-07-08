Vivo S10 ve Vivo S10 Pro’nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo, 15 Temmuz’da Vivo S10 ve S10 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman öncesinde, her iki modelin resmi çizimleri ortaya çıktı. Aşağıdaki resimde görülebileceği gibi, Vivo S10 ve S10 Pro aynı arka tasarıma sahip.

S10’un üçlü kamera kurulumu 64 megapiksel kamera ile ön plana çıkarken, S10’un üçlü kamera sistemi 108 megapiksel ana kameraya sunuyor Her iki telefonun ekranı, bir çift selfie kamerası barındıran daha geniş bir çentik içeriyor gibi görünüyor.

Vivo S10 Pro’nun 6.44 inç S-AMOLED FHD+ 90Hz ekrana, Dimensity 1100 yonga seti, 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM, 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama, 44 megapiksel çift selfie kamera sistemine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 44W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Şu anda Vivo S10’un teknik özellikleri hakkında somut bir bilgi yok. Muhtemelen, özelliklerinin çoğunu S10 Pro’dan ödünç alabilir ve esas olarak kamera bölümünde farklılık gösterebilir.