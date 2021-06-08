Vivo X70’in Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Çinli telefon üreticisi Vivo, Mart ayı başlarında Vivo S9‘u piyasaya sürdü. Bu akıllı telefona Vivo S9e eşlik etti. Serbest tanıtılmalarından bu yana sadece üç ay geçti. Bununla birlikte, Vivo S10 ile ilgili bilgiler internette ortaya çıkmaya başladı bile.

Popüler ve güvenilir bir kaynak, Vivo S10’un yeni tanıtılan Oppo Reno6 serisi ile rekabet etmek için yakında piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bu akıllı telefonun tasarımına dair ipuçları veriyor.

Ona göre Vivo S10, arkasında L şeklinde bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ek olarak, yakında çıkacak olan Vivo X70 serisinin de benzer bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. Bu, Vivo’nun sonunda üçgen kamera tasarımında vazgeçtiği anlamına geliyor.

Ne yazık ki, kaynağımız kişi Vivo S10 hakkında başka bir şey söylemiyor. Bu nedenle, cihazın özellikleri, lansman tarihi ve fiyatı şimdilik gizli. Mevcut nesil Vivo S9, MediaTek Dimensity 1100 SoC’ye sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak piyasaya çıktı.