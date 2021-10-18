Vivo S10e, 6,4 inç AMOLED, Dimensity 900 Yonga Seti ile Tanıtıldı

Çok fazla tantana olmadan, vivo Çin’de S10e orta segment akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Telefon, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekrana ve 32MP selfie kamerası için bir su damlası çentiğine sahip.

Beyaz Gradyan, Pus Mavisi ve Sır Siyahı olmak üzere üç renkte gelir. Telefon sadece 7,59 mm kalınlığında ve 175 gram ağırlığındadır.

MediaTek‘in Dimensity 900 yonga seti, 8GB RAM ve 128 veya 256GB depolama ile birlikte geliyor. Arkada, 8MP ultra geniş açılı kameranın yanında 64MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Yazılım tarafında, Android 11’in üzerinde vivo’nun OriginOS arayüzü kullanılmış. Telefon 44W hızlı şarjlı 4.000 mAh pil desteliyor.

8/128 GB’lık için fiyatlandırma yaklaşık 373 $’dan başlarken, 8/256GB modelin yaklaşık fiyatı 404 $ olacak. Çin’de erken rezervasyonlar 20 Ekim’de başlıyor.