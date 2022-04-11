Vivo S15 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor

Vivo S12 serisi akıllı telefonlar Aralık 2021’de satışa çıkmıştı. Şimdi, şirketin Vivo S15 adıyla piyasaya çıkması beklenen yeni bir telefonu daha var. Son bilgilere bakarsak yeni nesil S serisinin Vivo S15, Vivo S15 Pro ve Vivo S15E adlı en az üç modeli içereceği ortaya çıktı.

Bilgilere göre, Vivo S15 Pro yüksek yenileme hızı için destek taşıyacak bir OLED panele sahip olacak. Önceki modeli Vivo S12 Pro gibi, ekranı da kavisli kenarlara sahip olacak. Cihaz, Dimensity 8100 işlemciden güç alacak ve 80W hızlı şarj desteği taşıyacak.

S15 Pro, 50 megapiksel ana selfie kamerasına sahip olacak. NFC, IR blaster ve lineer motor gibi başka özellikler de vaat edecek. Vivo S15’in Snapdragon 870 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. S15 serisinin, önceki S serisi akıllı telefonlar gibi çekici bir tasarıma sahip olacağını da belirtelim.

Vivo’nun bu ay yoğun bir programı var. Bugün Çin’de Vivo X Fold, X Note ve Vivo Pad’i duyurduktan sonra, bu ayın sonlarında X80 serisini duyuracak. Vivo S15 serisinin ne zaman görücüye çıkacağı ise henüz belli değil.