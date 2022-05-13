Vivo S15 Serisinin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Bugün Vivo, 19 Mayıs’ta Vivo S15 ve S15 Pro‘yu duyuracağını doğruladı. Aynı etkinlikte, yeni Vivo TWS Air kulaklıkları da görücüye çıkacak. Şirket, S15 serisi ve TWS Air ile birlikte Vivo Pad ve Vivo Watch 2 için yeni modelleri de tanıtacak.

V2199A ve V2203A model numaralarına sahip iki Vivo telefon; son zamanlarda TENAA ve 3C gibi Çin sertifika platformlarının veri tabanlarında yer aldı. Her iki telefonun da Vivo S15 ve Vivo S15 Pro olarak satışa çıkmasını bekliyoruz.

Vivo S15’in TENAA listesi, 6.62 inç OLED FHD+ ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihaz Snapdragon 870 işlemciden güç alacak ve 4.500 mAh pile sahip olacak. Telefonun arkada üçlü kamera ünitesinde 64 megapiksel ana kamera yer alacak. 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik sensörü ile gelecek. Selfie’ler için 16 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Söylentilere göre Vivo S15 Pro, bağımsız bir ekran çipi, Dimensity 8100 işlemci, 4.500mAh pil, 80W hızlı şarj ve 50 megapiksel ana kamera ile birleştirilmiş 6.56 inç OLED FHD+ 120Hz ekran ile gelecek. Her iki telefon da üstte OriginOS Ocean UI ile Android 12 işlemciye sahip olacak.