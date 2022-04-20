Vivo S15e’nin Teknik Özellikleri Açıklandı

25 Nisan’daki lansmanından önce Vivo X80 Pro‘nun tüm özelliklerinin sızdırıldığını söylemiştik. Şimdi de aynı tarihte lansmanı yapılacak olan Vivo S15e’nin önemli özellikleri de ortaya çıktı.

Akıllı telefon, 409 PPI piksel yoğunluğuna ve 90Hz yenileme hızına sahip; FHD+ çözünürlüklü 6,4 inç AMOLED ekranla gelecek. Ön tarafta ayrıca, ekran içi parmak izi tarayıcısının yanı sıra yüz tanıma özelliği sunan; bir su damlası çentiği üzerinde 16 megapiksellik bir selfie kamera yer alıyor.

Cihazın arka tarafında, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör ile gelen; 50 megapiksel ana kamera var. Vivo S15e, Samsung’dan Exynos 1080 işlemciyi 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 dahili depolama ile birlikte yolluyor. Kaynağımız, akıllı telefonun aynı zamanda; 66W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 4.700mAh pil paketi ile çalıştırılacağını iddia ediyor.

Görünüşe göre akıllı telefon, OriginOS Ocean ve Android 12 işletim sistemi ile çalışacak. Ayrıca, görünüşe göre Şeftali; Mavi ve hatta Siyah dahil olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak.