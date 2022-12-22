Vivo S16 Serisi tanıtıldı

Vivo S16 serisi üç farklı telefonla tanıtıldı. Vivo S16 Pro, kavisli AMOLED ekranı, Dimensity 8200 yonga seti ve ön ve arkadaki 50MP kameralarıyla serinin lideri konumunda. Normal S16, aynı ekranı ve tasarımı paylaşıyor, ancak değiştirilmiş kameralar ve birkaç önceki nesil ancak yine de yetenekli Snapdragon 870 yonga seti ile geldi. Grubun son üyesi Vivo S16e, Exynos 1080 yonga seti ve 120Hz AMOLED ekrana sahip serideki en uygun fiyatlı modeldir.

Hem S16 Pro hem de normal S16, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç AMOLED ekranlar ve ekranın orta üst tarafında yer alan bir çentik üzerinde yerleştirilmiş çift LED flaş ve otomatik odaklama ile etkileyici 50 MP selfie kamerası kullanıyor. Vivo S16e, aynı 120 Hz yenileme hızına ve 16 MP selfie kamerasına sahip daha küçük 6,62 inç düz bir AMOLED ekranı tercih etmiş görünüyor.

S16 Pro’daki arka kamera kurulumu, Sony IMX766V sensörünü ve OIS’yi kullanan 50MP ana kamerası tarafından yönetiliyor. Burada bir 8MP ultra geniş modül ve 2MP makro kamera ana kameraya yardımcı konumunda. Vivo S16’ya geçmeden önce, 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimlerin yanı sıra PDAF ve OIS’li 64MP ana kamerası olan vivo S15‘teki ile aynı kurulumu görüyoruz. S16 ise, 2MP derinlik makro modülünün ve 2MP derinlik kamerasının yanı sıra f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip.

MediaTek’in Dimensity 8200’ü yeni vivo S16 Pro’ya güç verirken, normal modeli geçen yılki vivo S15’te de kullanılan Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ile geldi. Uygun fiyatlı S16e modeli, selefi Samsung Exynos 1080’de bulunan yonga setini de yeniden kullanıyor.

Her üç telefondaki piller 4.600 mAh kapasitesindedir ve hızlı 66 W kablolu şarj desteği sunar. Vivo S16 ve S16 Pro, Android 13’ü OriginOS 3 ile kullanırken S16e, Origin OS Ocean ile 2 yıl önceki versiyon olan Android 11’i tercih etmiş görünüyor.

Vivo s16 pro, siyah ve yeşil renklerde sunulur ve 12/256 GB donanım için 3.299 CNY’den (yaklaşık 472 $) başlar. En üst yapılandırma olan 12/512 GB modeli 3.599 CNY ( yaklaşık 515 $) fiyatla satılacak.

Vivo s16 siyah, yeşil ve degrade renklerde sunulur. Temel 8/128 GB modeli 2.499 CNY’den (yaklaşık 357 $) başlarken, 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip üst düzey modelin fiyatı 3.299 CNY (yaklaşık 472 $) olarak belirlendi.

Son olarak Vivo s16e siyah, yeşil ve mor renklerde satışa çıktı. 8/128 GB model için 2.099 CNY’den (yaklaşık 300 $) başlar ve 12/256 GB donanım için 2.499 CNY’ye (yaklaşık 357 $) kadar çıkar.

Çin’deki üç vivo S16 telefonun resmi satışı 30 Aralık’ta başlıyor. Şu an için uluslararası bir sürüm hakkında bir bilgi yok. Bizi takip etmeye devam edin.