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Vivo S17 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Kaynağımız, yeni serinin Snapdragon 778G, Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 gibi üç işlemciden de bahsetti. Bu işlemciler Vivo S17e, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro'ya güç sağlayabilir.

Ayşen Sıla

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Vivo-S16

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Vivo‘nun Vivo S17e, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu cihazlar, Aralık 2022’de piyasaya sürülen Vivo S16e, S16 ve S16 Pro‘nun yerini alacak. Geçen ay ortaya çıkan bir rapor, yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili model numaraları ve bazı teknik özellikler de dahil olmak üzere bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre Vivo S17 serisinin Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Bu nedenle, gelişinin Çin’de 18 Haziran civarında düzenlenecek olan 618 çevrimiçi alışveriş festivaliyle aynı zamana denk gelmesini bekliyoruz. Vivo’nun festivalin artan tüketici harcamalarından yararlanmasına olanak tanıyacağı için lansmanın zamanlaması stratejik olabilir.

Kaynağımız Vivo S17’nin Oppo Reno 10 serisine rakip olacağını iddia etti. Bu nedenle, S17 serisinin Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak söz konusu ayın sonuna kadar piyasaya çıkabileceğini de ekleyelim.

Vivo S16e
Vivo S16e

Kaynağımız, yeni serinin Snapdragon 778G, Dimensity 8200 ve Snapdragon 8+ Gen 1 gibi üç işlemciden de bahsetti. Bu işlemciler Vivo S17e, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro‘ya güç sağlayabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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