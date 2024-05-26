Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo S19 ve S19 Pro Özellikleri Tanıtımdan Önce Ortaya Çıktı Akıllı Telefon Vivo S19 ve S19 Pro Özellikleri Tanıtımdan Önce Ortaya Çıktı Emine Emre 3 Görüntüleme

BBK Elektronics alt kuruluşlarından biri olan Vivo, son zamanlarda akıllı telefon piyasasında yükseliş yaşıyor. Güçlü cihazlarıyla yüksek performans vaat eden Vivo yeni amiral gemisi telefonları; Vivo S19 ve S19 Pro’yu yakında piyasaya sunacak. Üst segment telefonlar arasında rekabete katılacak olan Vivo S19 ve Vivo S19 Pro özellikleri tanıtımdan önce belli oldu. İşte cihazların özellikleri ve çıkış tarihleri…

Vivo S19 ve S19 Pro Özellikleri Tanıtımdan Önce Belli Oldu

Vivo üst segment cihazları arasına Vivo S19 ve S19 Pro telefonlarını ekliyor. Resmi tanıtımı kısa bir zaman içinde yapılacak olan cihazların özellikleri Çin’den gelen bazı raporlar dolayısıyla ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında Vivo S19 ve S19 Pro bilinen özelliklerinden bahsedelim…

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Vivo S19 Özellikleri

Öncelikle Vivo S19 telefonunu ele alacak olursak, cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi ile geleceğini söyleyebiliriz. Cihaz 6,78 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip ve bu ekran 4500 nit tepe parlaklığı ve FHD+ çözünürlük sunmakta. Buradan da telefonun görüntü kalitesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Vivo S19 batarya kısmında ise 6000 mAh’lık büyük bir pil yer alıyor ve 80 W hızlı şarj özelliği de bulunmakta. Kamera tarafında ise 50 MP’lik OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera yer almakta. Bunların yanı sıra cihaz kızılötesi sensörlere, IP64 su geçirmezlik özelliğine ve NFC’ye sahip olarak gelecek.

Vivo S19 Pro Özellikleri

Vivo amiral gemisi S19 Pro özelliklerine gelecek olursak; cihazın MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden gücünü alacağını söyleyebiliriz. Ekran kısmında cihaz 6,78 inç büyüklüğünde OLED panelle gelecek ve diğer modelden farklı olarak Pro ekranının kenarları kavisli olacak. Batarya kısmında ise 5500 mAh’lık pil ve 80 W hızlı şarj özelliği bulunmakta.

Vivo S19 Pro kamera kısmı S19’a göre biraz daha iyi diyebiliriz. Bu kapsamda cihazda 50 MP OIS destekli Sony IMX971 birincil sensör, 8 MP ultra geniş kamera ve 50x dijital zoom yapabilen 50 MP telefoto kamera yer almakta. Bunların yanı sıra cihazda LED ışık halkası da bulunmakta ve bu sayede gece çekimleri yapabilmekte.

Vivo Yeni Amiral Gemisi Telefonlar Ne Zaman Çıkacak?

Üst segmentte yarışacak olan Vivo S19 ve S19 Pro modellerinin 30 Mayıs’ta tanıtılması bekleniyor. Vivo S19 ve S19 Pro fiyatı ise henüz belli değil. Emsallerinden daha uygun fiyatlara sunulursa piyasada Vivo rüzgarı esebilir. Bakalım Vivo rekabetçi bir fiyatla gelecek mi…