Vivo S20 Serisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Ayrıntılar!

Vivo, orta – üst segment grubunda yeni telefonlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır pek çok sızıntıya konu olan Vivo S20 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Vivo, yeni telefonlarının tanıtım tarihini ilgi çekici bir video ile duyururken cihazların tasarımı da ortaya çıktı. Videoda telefonların özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da daha önce çıkan duyumlardan cihazların bazı özellikleri bilinmekte. İşte ayrıntılar…

Vivo S20 Serisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Vivo’nun yeni orta, üst segment telefon serisi Vivo S20 ve Vivo S20 Pro modellerinden oluşmakta. Akıllı telefon piyasasında oldukça güçlü bir yere sahip olan Vivo’nun bu yeni telefonları yakın zamanda kullanıcıya sunulacak. Bilindiği üzere Vivo, genellikle fiyat performans telefonları ile sektörde büyük rekabet oluşturuyor. Bu yeni iki model de fiyatına göre yüksek performansa sahip olan telefonlar olarak kullanıcıya sunulacak.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Vivo S20 ve Pro modellerinin daha önce bazı özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi ise Vivo söz konusu telefonların çıkış tarihini bir video ile duyurdu. Tanıtım videosu oldukça ilgi çekici ve telefonların tasarımları açıkça belli ancak cihazların özelliklerine dair herhangi bir bilgi içermiyor. Videoda yer aldığı üzere Vivo S20 serisi 28 Kasım’da lanse edilecek.

28 Kasım 2024 tarihinde Çin pazarına sunulacak olan Vivo S20 ve s20 pro modelleri kesin olmamakla birlikte Vivo V50 ve V50 Pro isimleri ile küresel pazara çıkacak. Vivo S20 ve S20 Pro tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Vivo S20 ve S20 Pro Özellikleri

Vivo’nun bu yeni telefon serisinin resmi olarak özellikleri açıklanmasa da daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılar mevcut. Bu kapsamda modellerin 6,7 inç büyüklüğünde BOE imzalı bir panele sahip olacağı söylenmekte. 1,5 K çözünürlük sunan ekranlar S20 modelinde düz, Pro modelde ise mikro – quad eğimli bir tasarıma sahip olacak.

İşlemci özelliklerine değinecek olursak da Vivo S20’nin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3; S20 Pro’nun ise MediaTek Dimensity 9300+ çip setine sahip olcağı söylenmekte. Cihazlarda kullanılan işlemcilere bakıldığında orta – üst seviye telefonlar olduğu açıkça görülmekte. Batarya kısmına baktığımızda ise standart modelin 6500 mAh kapasiteli; pro modelde ise 5800 mAh kapasiteli bir pil bulunacağı söylenebilir.

RAM kısmına bakıldığında her iki telefonun da 16 GB’a kadar bellek ve 1 TB’a kadar da depolama alanına sahip olacağı sızıntılarda yer alan bilgiler arasında. Android 15 işletim sistemi ile gelecek olan cihazların ortaya çıkan kamera özelliklerine baktığımızda ise S20 modelinin ikili, Pro modelin ise üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını belirtebiliriz. Vivo S20’de, 50 MP ve 8 MP’lik sensörler; Pro modelinde ise 3 adet 50 MP’lik sensör yer alacak. Telefonların resmi tanıtımı yapıldığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.