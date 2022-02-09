Vivo T1 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo T1 5G, Hindistan’da piyasaya çıktı. Şirket, yeni telefonun orta menzildeki en ince 5G telefon olduğunu iddia ediyor. Öyleyse gelin Vivo’nun yeni telefonunu hep birlikte kontrol edelim.

Vivo T1 5G

Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonun tasarımına açıkça vurgu yaptı. 2.5D düz orta çerçeve tasarımına sahip telefon; sadece 8.25 mm kalınlığında ve 187 gram ağırlığında. Vivo T1 5G, 120Hz yenileme hızını ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen 6.58 inç IPS FHD+ ekrana sahip. Ön kısımda, selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir su damlası çentiği yer alıyor.

Vivo T1 5G, arkada ’50 megapiksel AI Üçlü Arka Turbo Kamera’ kurulumu ile geliyor. Ana sensör, diğer kamera özelliklerinin yanı sıra; Süper Gece modunu ve Bokeh modunu destekleyen 50 megapiksel bir lensten oluşuyor.

Bu sensör, her ikisi de 2 megapiksel lens olan iki ek sensöre sahip. Bu sensörler, Süper Makro modu ve hatta insan gözü izleme odaklama özelliği vaat ediyor. Ayrıca ön tarafta, cihazda 16 megapiksel selfie kamera yer alıyor.

Telefon, 6nm tabanlı 5G özellikli bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 695‘i de beraberinde getiriyor. Şirket, bunun 400.000 puanlık bir AnTuTu puanı ile ‘segmentindeki en hızlı akıllı telefon’ olduğunu iddia ediyor. Vivo, telefonun yüzde 15 CPU iyileştirmesi ve yüzde 30 GPU performansı artışı ile geldiğini de sözlerine ekliyor.

Bellek kısmında, maksimum 12 GB RAM’e ulaşmak için sanal olarak genişletilebilen; 8 GB’a kadar RAM’e sahip. Ayrıca, bir microSD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama vaat ediyor.

Marka, T1 5G’yi “Turbo 5 Katmanlı Sıvı Soğutma” teknolojisiyle birlikte satışa çıkarıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, cihazın sıcaklığını 10 santigrat dereceye kadar azaltmak için sıvı bakır boru, grafit ısı yayma filmi ve turbo soğutma akıllı termal yönetim sistemi gibi 5 katmanlı soğutma mekanizması kullanıyor.

Cihaz, büyük bir 5.000 mAh pil ve Funtouch OS 12.0 işletim sistemiyle geliyor. Starlight Black ve Rainbow Fantasy (Mavi) renk seçenekleriyle gelen telefonun fiyatı 213 dolardan başlıyor.