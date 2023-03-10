Vivo T2x, Yakında Küresel Pazara Çıkacak!

Vivo, küresel pazarda yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmeye hazır olabilir. Söz konusu ürünün adı Vivo T2x ve geçen yıl Çin’de iyi teknik özellikler ve oldukça tanıdık bir tasarımla tanıtıldı. Telefonun uluslararası lansmanı hakkında resmi bir onay olmasa da, Google Play konsol listesi, uzun süre beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor.

Vivo T2x, MediaTek MT6833 işlemciyle Google Play konsolunda görüntülendi. Bu model, muhtemelen piyasadaki birçok uygun fiyatlı akıllı telefona güç sağlayan Dimensity 700 işlemciden oluşuyor.

Ayrıca liste, Vivo T2x 5G küresel modelinin Full HD+ çözünürlüklü bir ekranla geleceğini ve Android 13 işletim sistemini çalıştıracağını ortaya koyuyor. Panel, 440 PPI piksel yoğunluğuna ve su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olabilir. 8 GB RAM ile gelebilir.

Telefon, çift 50MP ana sensör + 2MP makro lens kurulumuyla Çin’de piyasaya çıkmıştı ve yepyeni bir lineer eksenli titreşim motoruyla donatıldı. Vivo T2x, telefonu 35 dakikada %0’dan %50’ye şarj edebilen Vivo’nun Kablolu 44W FlashCharge’ını destekleyen özellikle büyük bir 6.000mAh pil içeriyot.