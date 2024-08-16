Ana Sayfa » Akıllı Telefon Vivo T3 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor, İşte Performansı! Akıllı Telefon Vivo T3 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor, İşte Performansı! Emine Emre 2 Görüntüleme

Vivo akıllı telefon piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Marka, kısa bir zaman içerisinde orta seviyeye hitap eden telefonu Vivo T3 Pro’yu piyasaya sürecek. Henüz cihazın resmi tanıtımı yapılmadı ancak bazı nitelikleri belli oldu. Vivo T3 Pro özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor ve şimdi de Geecbench’te T3 Pro’nun performansı görüntülendi. İşte Vivo T3 Pro hakkında merak edilenler.

Vivo T3 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor, İşte Performansı!

Vivo orta seviyedeki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vivo T3 Pro ile rekabeti kızıştırmaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Vivo T3 Pro’nun bazı nitelikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise performans sonuçları belli oldu. Vivo T3 Pro Geekbench test sonuçları belli oldu.

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Geekbench benchmark veritabanında ortaya çıkan Vivo T3 Pro V2404 model numarası ile görüntülendi. Test sonuçlarında görüldüğü üzere, Vivo T3 serisinin yeni telefonu Vivo T3 Pro tek çekirdek testinden 1.147 puan, çok çekirdek testinden de 3.117 puan almış durumda. Puanlara bakıldığında cihazın orta seviyede bulunduğu anlaşılmakta.

Vivo yeni telefonu T3 Pro 5G Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden gücünü almakta. Qualcomm’un söz konusu işlemcisi 2,63 GHz hında çalışan 8 çekirdeğe ve Adreno 720 GPU’ya sahip. Bunların yanı sıra T3 Pro 5G’nin 8 GB’lık bir RAM bellek ile geldiği ve Android 14 tabanlı bir UI ile geleceği de söylenmekte.

Vivo Yeni Orta Seviye Telefonu Kavisli Ekran ile Gelecek

Vivo T3 Pro daha evvel IMEI veritabanında ortaya çıkmış ve cihazın piyasaya çıkacağı kesinleşmişti. Resmi olarak cihazın başka bir özelliği belli olmasa da akıllı telefon piyasasının güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bazı bilgiler bulunuyor. Bu bağlamda gelen sızıntılara göre T3 Pro, 5500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve bununla birlikte telefonun 7.49 mm kalınlığa sahip olacağı da söylenmekte.

Hızlı şarj desteği ile geleceği belirtilen Vivo’nun yeni telefonu ekran kısmında ise 120 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED panel ile geleceği söylenmekte. Üstelik ekranın kavisli olacağı da belirtilenler arasında. Kamera tarafında henüz net bir bilgi olmasa da telefonun 50 MP’lik bir ana sensör ile geleceği söylenmekte. Bununla birlikte daha evvel ortaya çıkan T3 Pro 5G görüntülerine göre cihazın arka kamera kurulumunda 3 kameranın olacağı görülüyor. Ancak diğer iki sensörün detayları konusunda henüz bir sızıntı mevcut değil.

Vivo T3 Pro 5G modeli hakkında ortaya çıkan detaylar şimdilik bu kadar. Cihazın kısa zaman içerisinde çıkacağı bilinse de henüz tam tarih belli değil. T3 Pro özellikleri ortaya çıktıkça biz de sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz.