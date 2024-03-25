Vivo Taksitle Telefon Fırsatı, Üstelik Pil Garantili!

Son dönemde akıllı telefon piyasasındaki yerini güçlendiren Vivo, muhteşem bir kampanya ile geliyor. 3 ay taksitle telefon fırsatı sunan Vivo, ücretsiz pil değişim garantisi de veriyor. Pek çok telefon modelinin dahil olduğu bu kampanya 31 Mart’a kadar sürecek. İşte Vivo taksitle telefon fırsatı detayları…

Vivo Taksitle Telefon Fırsatı Kampanyası!

BBK Electronics’in yan kuruluşlarından biri olan Vivo, akıllı telefon pazarındaki yerini gün geçtikçe güçlendiriyor. Teknik özelliklerin yanı sıra tasarım bakımından da beğenilen telefonlar üreten marka şimdi de hem taksit imkanı hem de pil değişim garantisi veriyor. Vivo yeni kampanyası kapsamında 3 ay vade ile üstelik vade farksız telefon satın alma imkanı sunuyor.

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Yeni nesil akıllı telefonlar ve hizmetler bakımından elini güçlendiren marka, www.myvivoshop.com web sitesi üzerinden yapılacak olan alışverişlerde 3 ay vade ile akıllı telefon satın alma olanağı tanıyor. Vivo taksitle telefon kampanyası 31 Mart tarihine kadar sürecek. Yani Vivo teknolojisi ile tanışmak ve fırsatlarından faydalanmak isteyenler için zaman dar, ellerini çabuk tutmalarında fayda var.

Vivo’nun sunduğu avantajlar sadece vade imkanı ile sınırlı değil; marka 4 yıl boyunca pil değişim garantisi veriyor, üstelik telefonun garantisi bitse bile. Vivo 3 ay taksitle telefon fırsatı bütün akıllı telefon modellerinde geçerli. Markanın yeni, son teknoloji Vivo V30 5G modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.

Vivo Taksit Kampanyasına Dahil Olan Modeller ve Vivo Batarya Garantisi!

Vivo 3 ay vade ile telefon kampanyası kapsamına bütün modeller dahil. Örneğin muhteşem kamera özelliklerine sahip olan V30 5G de taksitle satın alınabilmekte. Star ışığı portresi özelliği bulunan cihazın kamerası, standart flaşlardan 19 kat daha büyük bir alana 50 kat daha yumuşak ışık yayarak kamera deneyimini artırıyor. Pil konusunda ise, batarya sağlığı yüzde 80’in altına düştüğünde marka, pil değişim garantisi veriyor. Telefonun garantisi bitmiş olsa daha pil değişim garantisi sağlanıyor.

Vivo orta segment telefonlarından olan V29 5G ve V29 Lite modelleri de kampanya dahilinde yer alıyor. Orta segment olmalarına rağmen üstün performans sergileyen bu modeller de Vivo’nun en çok tercih edilen akıllı telefonları yer alıyor. V29 5G modelinde de yukarıda bahsettiğimiz star ışığı özelliğini barındırıyor.

Geniş depolama alanları, güçlü bataryaları, üstün kamera özellikleri bulunan Vivo’nun Y serisi de Vivo taksit kampanyası kapsamında bulunuyor. Y serisi telefonlar tasarımları ve renkleri ile de şık ve zarif opsiyonlar olarak karşımıza çıkıyor.